Raimondo Tiero, Giovanna Miele, Annalisa Muzio per la presidenza del Consiglio; Dario Bellini e Simona Lepori quasi certi come conferme in giunta. Sono solo alcuni dei più papabili, tra i nomi che girano, ad appena due giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Latina, che si insedierà martedì.

Uno dei primi atti sarà l'elezione del presidente. Una carica la cui scelta spetta al centrodestra, forte del 53% ottenuto al primo turno. Tre, in particolare, i nomi che girano: il primo è quello del consigliere anziano, Raimondo Tiero, uomo di FdI, che lo sponsorizza ampiamente, non solo per il suo risultato personale, ma soprattutto per la sua esperienza d'aula, essendo giunto al quinto mandato da consigliere. Il secondo è quello di Giovanna Miele della Lega. Lei era la candidata sindaco fortemente voluta dai leghisti, che poi hanno dovuto cedere all'opposizione delle altre forze. Ora viene riproposta per un altro ruolo, ma è un nome che potrebbe vedere - nuovamente - l'opposizione di FdI e FI. Infine, una figura terza: è quella di Annalisa Muzio che, essendo di Fare Latina, non sarebbe divisiva. Sconta però un'assoluta inesperienza d'aula.

Nella tarda serata di venerdì, incontrando il Pd, il sindaco ha confermato la sua linea: gli assessori politici saranno due, Dario Bellini e Simona Lepori, in continuità con la precedente amministrazione. Al Pd ne spetteranno due: potrebbero essere indicazioni tecniche, ma è chiaro come il partito chiede parità di trattamento, rispetto alle due indicazioni politiche che spetterebbero a Lbc; il Pd chiede inoltre il vice sindaco, da affidare a una donna. E c'è qualcuno che spera sempre: è il primo dei non eletti, il presidente provinciale del partito, Mauro Visari che entrerebbe in assise, se in giunta dovesse essere chiamato un consigliere eletto. Ma, al momento, è un'ipotesi remota.

Il centrodestra appare ormai in preda a nuove divisioni, in particolare dopo la volontà di affermazione dei propri temi programmatici, che ha portato FI a confrontarsi autonomamente con il sindaco Damiano Coletta. A fronte di questo, ma soprattutto a fronte della volontà di Coletta di confermare due posti politici in giunta, il centrodestra ha la necessità di valutare nuovamente al proprio interno la situazione. Proprio stamattina è prevista una nuova riunione, al termine della quale sarà inviato al primo cittadino l'atteso documento di sintesi che riunirà proposte della coalizione a quelle del sindaco.

La lista del candidato sindaco di centrodestra, Vincenzo Zaccheo, e l'omonimo gruppo consiliare, si strutturano intanto in movimento vero e proprio. L'annuncio ieri, in una nota in cui si precisa che del gruppo consiliare, oltre agli eletti, Renzo Scalco, Alessio Pagliari, Dino Iavarone, Mario Faticoni, farà parte anche lo stesso Zaccheo, eletto quale candidato sindaco. Il capogruppo sarà Iavarone, e suoi vice Pagliari e Faticoni. «Impiegheremo tutte le nostre energie, come terza forza politica della maggioranza, per la realizzazione del programma sindacale con il quale ci siamo presentati agli elettori. Al primo posto lo sviluppo di un'università di eccellenza nel nucleo di fondazione, la riqualificazione della Marina e la costituzione di una cabina di regia in vista del Centenario. Daremo vita al movimento politico Latina nel Cuore, decisivo per dare continuità ed agibilità politica a quanti hanno contribuito alla realizzazione della nostra lista ed anche per fornire un ausilio politico alla nostra attività amministrativa».

Ieri si è riunito il direttivo provinciale di Fratelli d'Italia per fare il punto sul voto amministrativo: «FdI è il primo partito della provincia - afferma il coordinatore provinciale, Nicola Calandrini - abbiamo eletto 20 consiglieri comunali, cui si aggiunge anche il vice sindaco di Formia, triplicando il numero degli eletti rispetto alla precedente tornata elettorale. C'è delusione per alcuni risultati sui candidati sindaco: a Latina siamo orgogliosi di avere ottenuto il 15% dei consensi, solo a Roma e Novara FdI ha ottenuto percentuali maggiori, e anche a Cisterna siamo il primo partito, e eleggiamo consiglieri anche a Formia, Minturno, Sezze, con un risultato storico, Itri, Pontinia e Castelforte».Per l'eurodeputato Nicola Procaccini, «abbiamo pagato il fatto di avere scelto alcuni candidati all'ultimo minuto e questo non dovrà più ripetersi». «In molti Comuni - conclude il vice coordinatore regionale Enrico Tiero - abbiamo i consiglieri comunali più votati, come a Latina, Formia, Cisterna, Itri». Sempre ieri, Antonio Bottoni, l'ex candidato sindaco di Siamo Latina, ha aderito a FdI: «È arrivato il momento - spiega - di continuare le mie battaglie dentro un partito politico nel quale mi riconosco che è FdI. È una naturale evoluzione dopo il sostegno dato a Vincenzo Zaccheo. Sono certo che con il supporto del gruppo consiliare, le mie istanze potranno finalmente trovare la giusta accoglienza e l'attenzione che meritano dentro l'amministrazione».

Annunciata ieri, infine, la nascita del dipartimento giovani di Fare Latina, la lista di Annalisa Muzio: a guidarla saranno Shada Vitali e Alessandro Gargani, che parlano della «possibilità di influire all'interno del Consiglio stipulando proposte di qualità sui temi portanti: cultura, sport, ambiente, lavoro, sociale, vita notturna. Il dipartimento giovani di Fare Latina, attraverso un metodo analitico, che passa per l'analisi dei dati e poi l'azione, sarà la possibilità giusta per dire la nostra».

