LE NOMINE

Raimondo Tiero ce l'ha fatta, ma è polemica sui voti identificabili. Eletto presidente del Consiglio comunale di Latina, alla quarta consiliatura come consigliere anziano, l'esponente di Fratelli d'Italia ha però dovuto scontare una prima chiama non favorevole, con l'aula spaccata tra maggioranza di centrodestra e minoranza di Lbc-Pd: 18 voti a favore e 14 schede bianche, insufficienti. Alla seconda chiama, invece viene eletto all'unanimità dei presenti ieri: 32 preferenze. La minoranza nella prima chiama aveva voluto verificare l'unità del centrodestra.

I CONTROLLI

Ma ogni gruppo si era organizzato per la verifica, con voti identificabili, evidentemente con ordini di scuderia su come fare: Raimondo Tiero è stato infatti votato 13 volte come Tiero Raimondo detto Remo; cinque volte come R. Tiero; cinque volte come Raimondo Tiero; tre volte come Tiero Raimondo; tre volte come Tiero; e tre volte addirittura come Raimondi Tiero, storpiando il nome (ma non il cognome). Tiero, illustrando la sua linea, si è tolto un sassolino dalle scarpe, prefigurando «un'interpretazione più flessibile del regolamento comunale, ad esempio sui tempi degli interventi». Il sindaco Coletta ha commentato l'elezione all'unanimità di Tiero, spiegando che «l'impegno che abbiamo preso nel votarlo è in questa direzione: di fronte a punti che devono andare oltre le differenze di tipo ideologico, bisogna trovare unità di intenti». Ma l'identificabilità di voto è proseguita anche per l'elezione dei vice presidenti: quello per la maggioranza, Giuseppe Coluzzi è stato eletto con 18 preferenze, ma votato tre volte come Peppino Coluzzi, quattro volte come Giuseppe Coluzzi e 11 volte come Coluzzi; con 14 preferenze, è stato poi votato l'altro vice presidente, per l'opposizione, l'ex assessore Gianmarco Proietti. E qualche consigliere, più spiritoso degli altri, ha evidentemente voluto stemperare le polemiche, all'elezione della commissione elettorale: i membri effettivi saranno Renzo Scalco, Vincenzo Valletta e Tommaso Malandruccolo; i supplenti saranno Andrea Chiarato, Roberta Dellapietà e l'ex assessore Emilio Ranieri. E proprio un paio di consiglieri hanno votato quest'ultimo come Emilio Ranieri detto il timoniere.

I CAPIGRUPPO

Dieci infine saranno i gruppi consiliari (e altrettanti capigruppo): Latina nel cuore (Dino Iavarone), FI (Giuseppe Coluzzi), FdI (Matilde Celentano), Lega (Massimiliano Carnevale); Lbc (Valeria Campagna), Per Latina 2032 (Massimiliano Colazingari), Pd (Enzo De Amicis), Riguarda Latina (Francesco Pannone); M5S (Gianluca Bono); Fare Latina (Annalisa Muzio).

