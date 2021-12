Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:01

VOLLEY, SUPERLEGA

La Top Volley dopo un avvio di partita disastroso si riprende e spreca l'occasione, anzi le sette occasioni, che ha avuto di portare a casa il match pieno contro Padova che alla fine si è imposta nel decisivo tie break (3-2). Soli ancora ha schierato Baranowicz in regia, Dirlic opposto, Raffaelli e Rinaldi di banda, Bossi, Zingel (Wiltenburg) centrali, Cavaccini libero. Cuttini ha scelto Zimmermann al palleggio, Weber opposto Bottolo e Loeppky di banda, Vitelli e Canella centrali e Gottardo libero.

LA PARTITA

Parte malissimo la Top Volley che subisce la battuta dei veneti (6 ace) e non riesce proprio a contrastare Padova che fa il bello e il cattivo tempo e il set si chiude con un secco 25-17. Nel secondo set, Padova sembra ancora padrona del taraflex. 7-1, poi 8-4 e Soli ferma i giochi e la Top cambia ritmo. Dirlic e Raffaelli insieme a Rinaldi scaldano il braccio e sorretti da un lucido Baranowicz risalgono pazientemente la china fino al 15 pari. Padova è sorpresa, e sbaglia qualcosa di troppo. La Top è più lucida e cinica e con Raffaelli al secondo tentativo pareggia i conti: 25-22. Terzo set senza storia. La Top sembra aver trovato il ritmo giusto, la battuta è più incisiva, il muro smorza gli attacchi e Padova vacilla. Cisterna va avanti 2-1 con un perentorio 25-17. Nel quarto set c'è parecchio da recriminare. Intanto perché la Top grazie a uno scatenato Dirlic era avanti di tre punti (17-14) e non ha saputo gestire il vantaggio. Padova risorge, pareggia e inizia una serie infinita ai vantaggi nella quale la Top ha sette occasioni di chiudere il match e Padova ne ha sei per riaprirlo. Sul 35 pari Dirlic spara out e subito dopo Volpato mette a terra il punto decisivo. Nel tie break la Top cala di tono e Padova ne approfitta e va a vincere (15-11) e con i due punti conquistati resta avanti alla Top.

IL TABELLINO

Padova: Bassanello (L), Gottardo (L), Loeppky 16, Schiro, Vitelli 11, Zoppellari, Volpato 8, Bottolo 19, Takahashi, Zimmerman 1, Canella 7, Weber 23, Petrov 3.

All.: Jacopo Cuttini

Top Volley: Zingel 1, Cavaccini (L), Saadat, Wiltenburg 7, Giani, Rinaldi 14, Dirlic 24, Picchio, Bossi 6, Baranowicz 2, Raffaelli 21.

All.: Fabio Soli.

Note: Parziali: 25-17, 22-25, 17-25, 37-35, 15-11.Padova: ace 11, err.batt. 27, ric.prf. 35%, att. 54%, muri 7. Top Volley Cisterna: ace 9, err.batt. 19, ric.prf. 26%, att. 54%, muri 10.

Gaetano Coppola

