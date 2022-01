Domenica 9 Gennaio 2022, 05:02

SEZZE

Riattivato a Sezze, da alcuni giorni, il servizio relativo all'esecuzione dei test antigenici per la ricerca del Covid presso la farmacia comunale. Ma, vista la curva dei contagi di giorno in giorno crescente, si è avvertita la necessità di potenziare il servizio.

Per questa ragione la Spl Sezze spa, municipalizzata del Comune, ha indetto un bando pubblico finalizzato a raccogliere candidature di infermieri professionali, aventi i requisiti di legge, con i quali contrattualizzare una specifica convenzione fino alla data 31 marzo prossimo, con possibilità di proroga della convenzione qualora l'emergenza sanitaria dovesse perdurare.

Tutti gli interessati potranno rispondere al bando entro il 17 gennaio.

Il bando è scaricabile dal sito internet della Spl Sezze Spa, facilmente raggiungibile anche dal portale del Comune di Sezze.

La farmacia comunale di via Roccagorga a Sezze, al momento, sta eseguendo i tamponi antigenici dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.30.

I prezzi applicati sono di 8 euro per i test dedicati agli utenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni e 15 euro per tutti gli altri. L'obiettivo del bando della Spl Sezze è quello di estendere il servizio anche al mattino.

