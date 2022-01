Domenica 9 Gennaio 2022, 05:02

L'OPERAZIONE

Più di dodicimila confezioni di tamponi antigenici sono stati sequestrati, nei giorni scorsi, dai carabinieri del Nas di Latina. I militari hanno eseguito il sequestro nell'ambito dei servizi di controllo legati all'emergenza covid; nel corso delle verifiche presso un grosso rivenditore di Latina hanno trovato i dispositivi medico-diagnostici e li hanno tolti dal mercato perché privi di etichettatura e di istruzioni in lingua italiana. «Il dispositivo è risultato prodotto in Cina ed importato in Italia da un'azienda con sede a Roma per il tramite di un distributore sloveno si legge in una nota diramata dai Nas, coordinati dal capitano Felice Egidio - Sono in corso attività di verifica anche presso altre tipologie di esercizi commerciali e farmacie al fine di ricercare altri simili canali di approvvigionamento».

Fino a ieri in nessuna altra rivendita sono stati trovati dispositivi non in regola con l'etichettatura. Il sequestro ammonta a 12.100 confezioni di test, per un valore complessivo di circa venticinquemila euro: si tratta dei tamponi per l'autodiagnosi casalinga. «I prodotti, consistenti in tamponi orofaringei per la ricerca dell'antigene del Covid-19 è spiegato ancora nella comunicazione dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità erano privi di qualsivoglia indicazione in lingua italiana, sia sull'imballaggio esterno che sul foglio delle istruzioni, obbligatorie per consentirne il corretto utilizzo, come le procedure da adottare, le precauzioni d'uso e le modalità di conservazione». In sostanza, i tamponi erano buoni ma avevano il problema dell'etichetta e delle istruzioni in lingua straniera. Il sequestro è avvenuto lo scorso 4 gennaio a seguito di una ispezione all'interno di un esercizio commerciale che vende articoli per la casa a Latina: si tratta di Murciano Biancheria, un grossista che si trova nei pressi di Borgo Piave e molto noto sia in città che fuori.

LA REAZIONE

Il titolare del negozio, Luigi Murciano, ieri pomeriggio dopo che la notizia del sequestro è stata diffusa online ha voluto fare una diretta facebook e parlare con i giornalisti per chiarire l'accaduto. «Sono molto dispiaciuto ha detto perché ho letto sotto ai vari articoli commenti molto pesanti su di me e sulla mia famiglia che non meritiamo. Ho avuto un passato difficile, in cui ho sbagliato, ma non ho lucrato sulla pandemia: anzi al contrario ho voluto rendere un servizio alla città, aiutare la mia gente. Sentivo infatti tanti che si lamentavano perché in farmacia i tamponi costano dieci euro e più, mentre io li ho messi a tre euro recuperando solo pochi centesimi. Sono dalla parte della legge, e ho capito di aver sbagliato a vendere i tamponi senza sapere che serviva il bugiardino in italiano stampato: io lo davo solo in pdf perché non volevo aprire le confezioni. Da domani ci sarà anche il foglietto in italiano, i tamponi costeranno un euro in più, ma sempre molto meno che altrove»

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA