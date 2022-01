Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:03

CALCIO

Tra le colonne del Latina Calcio 1932 c'è un giovane centrocampista che ha saputo farsi apprezzare nella prima parte di campionato per qualità, versatilità e determinazione. Andrea Tessiore si sta dimostrando un valore aggiunto per i nerazzurri, giocatore in grado di ricoprire con una certa facilità più ruoli in mezzo al campo. Scuola Sampdoria, nella quale è cresciuto sino ad arrivare al ritiro con la prima squadra agli ordini di mister Giampaolo, ha avuto modo di proseguire il percorso di crescita nella Vis Pesaro in serie C.

E proprio nelle Marche ha incontrato il tecnico Daniele Di Donato che lo ha voluto fortemente nel capoluogo pontino la scorsa estate. «Avevo una serie di richieste - conferma il mediano classe 1999 di Finale Ligure -, ma quando è arrivata la chiamata del mister e del vice Daniele Bedetti non ho avuto dubbi, sono felice di essere arrivato qui. Ho trovato una città accogliente e dei compagni di squadra con i quali è nato subito un bel rapporto. Di questa piazza mi avevano parlato bene alcuni ragazzi che hanno giocato nella Samp come ad esempio Di Nardo, che ha avuto modo di vestire la maglia nerazzurra ai tempi della B».

Visione di gioco, accelerazioni improvvise e tanti assist. Fin qui per Tessiore, che ha un contratto con i pontini fino al 2023, è stata una stagione in crescendo, ma non si accontenta. «L'obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno, sia come squadra che a livello personale. Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad oggi, ma mi piacerebbe segnare di più».

Guarda caso l'unica rete messa a segno in campionato è stata quella con il Foggia, prossimo avversario del Latina, con il rigore del pari nei minuti conclusivi.

«Proverò a ripetermi e spero di migliorare in fase realizzativa a partire dalla prima gara del 2022, ma ancor più importante è riuscire a ottenere il primo successo in trasferta. Il nostro è un gruppo giovane che ha avuto pochissimo tempo per calarsi nella categoria, per alcuni dei ragazzi in rosa si tratta della prima esperienza in serie C e inevitabilmente è stato pagato dazio almeno nella prima parte del girone d'andata. A poco a poco, però, siamo cresciuti, ottenendo successi pesanti che ci hanno tenuto a galla nei momenti più critici. Penso al tris contro il Picerno e ai quattro gol segnati contro il Campobasso, sfide che hanno cambiato il senso del nostro campionato».

I 25 punti conquistati costituiscono una buona base di ripartenza per il raggiungimento della salvezza, come sottolineato dallo stesso Tessiore: «Vogliamo tagliare questo traguardo il prima possibile, non ci poniamo limiti. Abbiamo dimostrato di avere qualità, in qualche occasione l'inesperienza e alcuni errori ci hanno penalizzato, ma nessuna squadra si è dimostrata molto più forte di noi. Qui c'è tutto per lavorare bene, compresa una tifoseria che è stata sempre molto paziente. I nostri sostenitori hanno capito il momento, spingendoci alla vittoria nelle fasi più critiche ed è nostra intenzione ripagarli con altre belle prestazioni da qui al termine del campionato».

Il calendario fitto di impegni non ha dato tregua, ma appena è stato possibile Tessiore ha avuto modo di ricaricare le energie tornando a casa, in Liguria: Sotto le feste ho potuto riabbracciare la famiglia, compresi mio fratello Matteo, sedicenne che gioca a calcio nella squadra del paese, e la piccola Cecilia di 6 anni, grande amante dello sport. Sono stati pochi giorni, ma intensi. E adesso di nuovo sotto con gli allenamenti e i sogni da realizzare: «Continuerò ad allenarmi sempre con lo stesso ardore, spinto dalla voglia di arrivare sempre più in alto insieme a questi colori».

Davide Mancini

