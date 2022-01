Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

CALCIO, SERIE C

Ci sarà bisogno di tutti per raggiungere l'obiettivo salvezza, specialmente nel girone di ritorno in cui, vista la sosta extralarge, si dovrà giocare spesso e volentieri tre volte a settimana. Sarà fondamentale gestire al meglio le risorse, operare un turnover intelligente in modo tale da non perdere mai il filo logico. Come in ogni squadra ci sono elementi trainanti, colonne sulle quali costruire un gruppo altamente competitivo qual è quello nerazzurro.

I NUMERI

Basta dare uno sguardo ai minuti giocati per capire chi sono i giocatori sui quali il tecnico del Latina punta ad occhi chiusi. In totale, nelle prime venti partite, Daniele Di Donato ha utilizzato 27 elementi, ma solo uno di questi è stato sempre presente. Parliamo del centrocampista Andrea Tessiore che ha sulle gambe ben 1.860 minuti in cui ha saputo unire sostanza e grande qualità, più un gol su calcio di rigore, guarda caso proprio al Foggia, prossimo avversario dei pontini. Lo segue a ruota l'estremo difensore Matteo Cardinali con 1.710 minuti all'attivo, secondo nella graduatoria delle presenze con 19 gare disputate. Sì perché tolta la prima giornata a Palermo, giocata con Francesco Alonzi in porta, l'ex estremo difensore della Roma una volta entrato in campo non è più uscito grazie a prestazioni di alto livello che hanno convinto il tecnico a puntare su di lui.

GLI ALTRI

Sul gradino più basso del podio figura capitan Esposito con 1.616 minuti, il leader della difesa è stato protagonista in 18 gare su 20, garantendo sempre un contributo di alto livello. Performance da sottolineare anche quelle che riguardano Stefano Amadio, il quarto calciatore più utilizzato da mister Di Donato. Il playmaker ha totalizzato 1.394 minuti diluiti in 15 incontri. Tra l'altro proprio il mediano sarà assente tra due giorni a Foggia a causa dell'espulsione subita nel finale di gara con il Palermo, ultima apparizione dei nerazzurri in campionato a ridosso del Natale. Per quanto riguarda il settore avanzato, è Cristian Carletti il bomber preferito dall'allenatore. Con 1.377 minuti, il capocannoniere della squadra (7 gol) è al sesto posto della classifica dei più presenti. Poco dopo l'attaccante ecco Andrea Giorgini, seguito da Nicolao, Di Livio ed Ercolano. Dopo un avvio con poche apparizioni, è cresciuto a dismisura il minutaggio di Adama Sane, altro attaccante divenuto punto di riferimento per il Latina Calcio 1932. La punta senegalese, che ha messo a segno 4 reti fino a questo momento, ha giocato praticamente poco meno della metà del tempo rispetto al suo compagno di reparto (628 minuti in tutto), dando però nuove soluzioni offensive alla squadra che oggi vanta 25 punti in classifica. Tra coloro che hanno giocato meno figurano Celli (301) e Rossi (226), per Zini giusto 26 minuti, mentre il baby D'Aloia si è dovuto accontentare di 7. Avrà sicuramente modo però di farsi largo sino al termine del campionato.

Davide Mancini

