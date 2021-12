Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:02

IL CASO

Rosa Iovinella lascia Latina. Il segretario generale e direttore generale del Comune, alla fine di gennaio andrà a Torino. «Desidero ringraziare dichiara il sindaco Damiano Coletta Rosa Iovinella per il lavoro svolto a tutela dell'ente con grande competenza e professionalità in una fase molto delicata. Con lei, è stato impostato un metodo che è elemento di garanzia per la città. Andare in una Città metropolitana come Torino rappresenta una fase di ulteriore crescita e realizzazione professionale. La scelta fatta dal Comune di Torino è anche un riconoscimento della bontà ed efficacia del suo lavoro». Alle parole del sindaco, fanno eco quelle della Iovinella: «Ringrazio il sindaco per la fiducia che mi ha dimostrato sin dal primo giorno, è stata un'esperienza importante, un percorso di crescita che mi ha dato tanto. Con il personale tutto abbiamo costruito un metodo di lavoro che sono sicura sapranno migliorare e valorizzare». Su Instagram, le parole dell'attuale capo segreteria, Paola Briganti, per 5 anni vice sindaco: «Il nostro rapporto professionale - scrive - è stato per me un insegnamento continuo, Rosa Iovinella ha portato nella nostra città competenza, esperienza e rettitudine, insieme alla consapevolezza dell'importanza del ruolo, sinergico con quello della politica ma da quest'ultimo sempre separato e distinto».

UN FULMINE A CIEL SERENO

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: una cosa delle ultime 24 ore si dice in Comune. E c'è un dato da sottolineare: nelle difficili conversazioni di Coletta con il centrodestra per trovare un'intesa, quella coalizione aveva più volte sottolineato la mancata discontinuità, data dal rinnovo degli incarichi alla Iovinella. Ora Coletta avrà un mese per scegliere il successore e c'è chi già ipotizza ritorni, come Daniela Ventriglia, oggi ad Ardea.

Rosa ovinella è giunta a Latina nel luglio 2016, in una fase delicatissima, che avrebbe visto non solo la nascita di una nuova amministrazione ma anche, qualche mese dopo, indagini che investirono la macchina amministrativa. È stata non solo testimone, ma soprattutto protagonista, di una stagione non comune, la prima a guida civica a Latina. In questa veste, ha ricoperto due incarichi chiave, quelli di segretario generale e direttore generale, oltre a ruoli come responsabile dell'anticorruzione, incardinando metodi e procedure con cui poi sarebbero stati predisposti piani, documenti, regolamenti. In lei, un sindaco appena nato al ruolo, che voleva profondamente riformare la macchina amministrativa, dando da un lato procedure che fossero ineccepibili, inattaccabili e trasparenti, e dall'altro indipendenza e tutele a dirigenti e dipendenti, ha trovato il perfetto braccio destro.

GLI SCONTRI

Scrupolosa, preparata, attenta, e determinata, Rosa Iovinella è stata anche protagonista di celebri contrapposizioni. Nei confronti dei suoi dirigenti, come avvenne con Annunziata Lanzillotta, nel caso di una determina della dirigente le cui premesse la Iovinella ritenne eccessivamente prolisse, o nel caso, più generale, di Aldo Doria, che giunse a denunciare lei, il sindaco e mezza giunta in relazione a scadenze di obiettivi nel Peg (la gara del trasporto pubblico), vedendosi poi archiviato il procedimento. Ma è pronta a ribattere anche nei confronti dei consiglieri comunali, come spesso è avvenuto in aula, in particolare nei confronti di Nicoletta Zuliani, allora consigliera e poi capogruppo del Pd.

Andrea Apruzzese

