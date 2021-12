Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:02

IL CASO

Un contratto andato a buon fine e l'altro in dirittura d'arrivo per l'acquisto di aree, ex Opera nazionale combattenti, soggette a vincolo culturale in piazza del Popolo a Latina. Si tratta di due porzioni separate ma contigue della corte prospicente l'edificio che ospita le attività commerciali Bar Nad e Enoteca L'Orologio. Una superficie complessiva, di oltre 400 metri quadrati, che la Regione Lazio ha messo in vendita, secondo il Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni dell'ente. A manifestare il loro interesse sono state le società Pervinca srl e Eliseo sas, entrambe già affittuarie delle due superfici adibite al posizionamento di tavoli e sedie, rispettivamente di 220 metri quadrati e di 215 metri quadrati, al prezzo di 16.764,80 e 11.879,20 euro. La società Pervinca srl e la Regione Lazio hanno stipulato il contratto di compravendita il 7 giugno scorso, subito posto in stand-by in attesa di eventuale esercizio della prelazione da parte della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti a cui l'atto è stato trasmesso pochi giorni dopo. E' notizia di ieri, con la pubblicazione sul Burl della determinazione G14519 della direzione Bilancio, che il termine previsto è scaduto senza che la competente Sovrintendenza abbia esercitato il diritto di prelazione. Motivo per cui la Regione Lazio ha provveduto ad integrare la pratica con atto di assenso alla cancellazione della condizione di sospensiva dell'atto di compravendita. E un passo appena indietro l'altro contratto, ma con buone possibilità di riuscita visto il precedente. La Regione Lazio, con determinazione G14604 della Direzione Bilancio anche questa pubblicata ieri sul Burl ha autorizzato la vendita in favore di Graziano Bernini, della società Eliseo sas, il cui interesse era stato manifestato il 12 marzo 2021. Ora anche in questo caso le due parti procederanno alla stipula del contratto e attenderanno l'eventuale esercizio di prelazione da parte della Sovrintendenza. La Regione Lazio, per meno di 30mila euro, ha messo in dismissione la terrazza di piazza del Popolo che stando agli atti dovrebbe mantenere la sua destinazione compatibile con il suo carattere culturale o tale da non arrecare pregiudizio alla sua conservazione e al pubblico godimento. Così come precisato dal Ministero per i beni e le attività culturali in una nota del 18 febbraio 2020. In quanto alle due società acquirenti per la stessa cifra avranno un posto in prima fila sulla principale piazza del capoluogo.

Rita Cammarone

