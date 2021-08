Giovedì 5 Agosto 2021, 05:00

BEACH SOCCER

Gli ultimi due scudetti targati Terracina - 19 agosto 2012 in casa allo stabilimento Rive di Traiano e il 9 agosto 2015 a Lignano Sabbiadoro - hanno sempre avuto un'unica vittima predestinata, il Viareggio, battuto in entrambe le occasioni per 7-4. Sulla panchina dei tigrotti all'epoca siedeva Emiliano Del Duca, il decano del beach soccer, che dal 2003 al 2016 vinse tutto quello che c'era da vincere piazzando nel 2011 lo storico triplete Scudetto, Supercoppa e Coppa Italia. Da marzo 2018 ha preso in mano le redini della Nazionale riportando gli azzurri sulla vetta più alta agli Europei 2018 ad Alghero e laureandosi nel 2019 vicecampione mondiale in Paraguay. La storia tra i pontini e i versiliani della Farmaè si ripete ancora una volta con le final eight, conquistate per la 18esima volta nella storia, che si terranno proprio sulla sabbia friulana. Domani alle 16.45 va in scena il quarto di finale tra le due favorite al titolo (sabato 7 alle 15.45 prima final four per l'U20 di Simone Feudi che sfiderà sempre i toscani) in un match da cuori forti e molto equilibrato.

«È l'ultimo atto di una stagione particolare, di ripartenza dopo il periodo pandemico, di nuovi progetti societari e non, ma siamo perfettamente consapevoli della nostra forza, senza però sottovalutare i nostri temibili avversari» - commenta il coach Angelo D'Amico. Le due tappe del campionato italiano, spalmate tra Cirò Marina (Crotone) e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), hanno confermato lo smagliante momento di forma di capitan Frainetti e company, secondi a quota 18 alle spalle soltanto del blasonato Caffè Lore Catania (23), vincitore lo scorso week-end della terza Coppa Italia consecutiva. A Mugnano di Napoli la trasferta terracinese si è archiviata con il quarto posto - ko nella finalina per 2-0 contro l'Happy Car Sambenedettese - ed è stata scandita dalle squillanti affermazioni su Lamezia (9-1), sui debuttanti messinesi di Naxos (10-2) e unica battuta d'arresto per 3-6 nella semifinale contro il Pisa. Nelle file biancocelesti in evidenza il pluridecorato portoghese Leo Martins, i brasiliani Duarte e Maciel, senza dimenticare che nei momenti clou si può fare sempre affidamento sull'eterno Pasquali (nella top ten della disciplina), l'attuale ds. Tra i bianconeri viareggini di Belluomini da tenere d'occhio il terribile tandem svizzero Stankovic-Ott, il carioca Zé Lucas, fresco scudettato in Spagna con il Melistar, e gli azzurri Carpita e Marinai. «Il campionato è il nostro obiettivo, peccato per l'esito della Coppa, dove per un soffio non siamo andati in finale. La squadra è formata dall'ossatura terracinese che ci ha sempre contraddistinto, integrata con alcuni stranieri pieni di senso d'appartenenza che stanno facendo la differenza».

Andrea Gionti

