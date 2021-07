Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

BEACH SOCCER

Dalla nascita del campionato italiano di beach soccer non hanno mai saltato una fase finale. E neanche quest'anno il Terracina non ha smentito la sua voglia famelica centrando con due turni d'anticipo il pass per le final eight della serie A (18esima volta), di scena dal 6 al 10 agosto a Lignano Sabbiadoro: obiettivo centrato anche dall'U20 di Simone Feudi e Matteo Olleia.

Un vero record per i tigrotti che hanno completato una settimana perfetta. Sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto è arrivato uno splendido en-plein con i successi su Sicilia (5-3), Pisa (5-1), Viareggio (3-2), Happy Car Sambenedettese (3-2) e ieri si sono imposti con un eloquente 9-3 nell'ultima giornata contro i catanesi del Canalicchio a segno anche il ds dei pontini Pasquali, la bandiera storica azzurra - che è valso il secondo posto a quota 18 a -2 dalla leader Cafè Lore Catania. In grande spolvero nelle due prove tricolori il tandem brasiliano composto da Maciel e Duarte (protagonista nel 2018 e 2019 di due terzi posti in campionato, due finali di Coppa Italia e una Supercoppa vinta dove segnò il rigore decisivo), che hanno firmato 20 gol in due. «Era importante riscattare la tappa d'apertura di Cirò Marina, consapevoli che la montagna da scalare era alta commenta coach D'Amico Stavolta i ragazzi non hanno fallito le attese. Siamo il Terracina, saremo pronti a sorprendere le aspettative».

DONNE

Nella 10^ edizione del torneo femminile finalina scudetto con il derby stracittadino tra le due squadre terracinesi. Sul gradino più basso del podio la Lady International che ha battuto 2-1 il Terracina BS.

An.Gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA