© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀAll'ospedale Santa Maria Goretti un percorso per far accreditare la Terapia intensiva neonatale. Lo annuncia il professor Riccardo Lubrano, primario di Pediatria e Neonatologia del nosocomio pontino che fa il punto sui progetti futuri e su un nuovo modello assistenziale pediatrico in grado di fornire sempre maggiori servizi all'utenza elevando al contempo il livello qualitativo. L'accreditamento della Tin rappresenta è un traguardo importante e rappresenta l'ultimo anello di una catena che ha già modello assistenziale mamma-bambino di primissimo ordine. E tutto nasce da un lavoro di squadra. «Alla nostra equipe spiega il dirigente della Pediatria Lubrano - si è unita da poco anche la dottoressa Maria Katia Fares che si è trasferita da noi dal policlinico Umberto I di Roma. Ha una profonda esperienza di assistenza neonatale maturata in Italia ed all'estero. Insieme a lei tutto il gruppo della Neonatologia e della Uoc di Ginecologia sta sviluppando un lavoro comune per il raggiungimento dell'importante riconoscimento».L'obiettivo è quello di ottimizzare la cura della donna e del bambino, sia nel percorso nascita della gravidanza fisiologica sia per quello delle gravidanze a rischio, affinché il benessere di madre e bambino sia uno dei punti di forza del futuro dell'ospedale. «Questo aggiunge il professor Lubrano ci sta permettendo di migliorare sempre di più le nostre performance assistenziali, e a tal fine stiamo creando un lavoro di squadra unica tra il reparto di Pediatria e quello di Ginecologia caratterizzato da contenuti tecnici ed umani di alto livello».I MATERIALIIl reparto sta acquisendo grazie all'azienda sanitaria nuove attrezzature per elevare il livello delle prestazioni: «In questi ultimi due anni spiega ancora Lubrano abbiamo cominciato ad utilizzare più frequentemente la ventilazione non invasiva. Nel corso del 2020 abbiamo assistito 20 neonati con la ventilazione non invasiva e in questo modo abbiamo ridotto drasticamente i trasferimenti a Roma. Ogni anno scendiamo di circa la metà e contiamo nel prossimo anno di portare i trasferimenti ad un numero molto più basso. Dalla clinica pediatrica dell'Università La Sapienza di Roma è arrivata la professoressa Flavia Ventriglia, il cui punto di forza è la preparazione clinica nell'ecocardiografia prenatale. Questo significa che tutte le gravidanze anche a Latina potranno beneficiare di uno screening ecocardiografico prenatale del feto, cosa non estremamente frequente in Italia per il numero esiguo di specialisti».Presto arriveranno nuove culle per la Tin, ecografi e attrezzature di ultima generazione per il monitoraggio dell'attività cerebrale del nascituro. Oggi sono a disposizione della popolazione 13 ambulatori plurispecialistici, a cui si aggiungerà quello di ortopedia pediatrica.La.Pe.© RIPRODUZIONE RISERVATA