IL PROCESSO

E' stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio e condannato a 12 anni di carcere, tre in meno di quelli richiesti dall'accusa, Giovanni Cambria, l'uomo arrestato il 4 giugno 2019 dopo avere sparato una serie di colpi di pistola contro l'auto dell'ex convivente della sua compagna. La sentenza è arrivata nel primo pomeriggio di ieri a conclusione dell'ultima udienza del processo davanti al Tribunale di Latina: in apertura avevano parlato i legali dell'imputato, gli avvocati Laura Bove e Fabrizio Tomei, che avevano cercato di ridimensionare le accuse a carico di Cambria, poi i giudici sono entrati in camera di consiglio per uscirne un'ora dopo con la sentenza. Secondo l'accusa Cambria a bordo di uno scooter aveva seguito Nazzareno Di Giorgio e una volta giunto in via del Saraceno aveva sparato quattro colpi di pistola colpendo la fiancata e mandando in frantumi il lunotto posteriore senza però ferire il conducente. Quest'ultimo lo aveva inseguito, riconosciuto e poco dopo aveva presentato denuncia in Questura. A distanza di qualche ora Cambria era stato rintracciato e arrestato a Borgo Faiti. All'origine del gesto del 60enne vecchi rancori causati da motivi passionali essendo la vittima l'ex convivente della sua attuale compagna. Alla fine per Cambria è arrivata una condanna a 12 anni per tentato omicidio e detenzione di arma da fuoco mentre nella scorsa udienza il pubblico ministero Andrea D'Angeli aveva chiesto una pena di 15 anni di carcere. Il tentato omicidio ha dato il via a un'altra inchiesta della Questura denominata Bellavista su un giro di spaccio che aveva portato all'arresto sia di Cambria che di Di Giorgio, reati per i quali quest'ultimo è stato condannato a 5 anni e mezzo di reclusione.

E. Gan.

