Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:02

LA SENTENZA

Un anno e quattro mesi di reclusione. Questa, la condanna di primo grado inflitta martedì pomeriggio dal collegio penale del Tribunale di Ravenna nei confronti dell'imprenditore ortofrutticolo pontino Salvatore D'Angiò. Il 50enne fondano, nativo di Formia e a lungo con base in Spagna, era accusato di aver minacciato il dirigente di una cooperativa agricola di Faenza ai fini di una tentata estorsione. Il tutto, spacciandosi per un componente della ndrina dei Piromalli. Solo una millanteria atta ad intimidire la controparte, da quanto emerso, tanto che su richiesta dello stesso pm della Dda di Bologna Roberto Ceroni i giudici alla fine hanno escluso l'aggravante mafiosa. I fatti contestati si sono sviluppati sullo sfondo di alcuni dissidi familiari tra commercianti attivi nel comparto dell'ortofrutta. Come documentato dalla squadra mobile di Ravenna, tra il 12 e il 28 giugno del 2017 la coop Agrintesa venne raggiunta da tre chiamate risultate partite da un'utenza spagnola. Dall'altro capo del telefono, una voce che chiedeva di parlare con uno dei dirigenti della cooperativa. La prima volta lo sconosciuto interlocutore si presentò col nome di Roberto Piromalli, a seguire disse di chiamarsi Charlie Piromalli. Tentativi andati a vuoto: il soggetto cercato non era presente. Rispose personalmente solo alla terza ed ultima telefonata, quando si ritrovò a parlare con un sedicente Gianni Piromalli, che sosteneva di chiamare da Milano. L'obiettivo, a quanto pare, era spingere il dirigente a tagliare i rapporti commerciali con un magazzino operante nel Ferrarese: «Abbiamo dei problemi grossi con questa azienda, abbiamo perso una partita dal Sudamerica. Ha capito?» avrebbe detto l'uomo, sedicente calabrese in seguito identificato nel D'Angiò. «Vedrà la prossima settimana che succede, lo vedrà. Lei deve capire cosa fare, gliel'ho detto cosa deve fare, la vita è bella da vivere, va vissuta, auguri a tutta la famiglia». Il 50enne pontino appena condannato non è nuovo alle cronache giudiziarie. In passato ritenuto legato al clan siciliano dei Rinzivillo, nel 2005 venne colpito da un mandato d'arresto internazionale con l'accusa di essere la mente dietro un attentato al tritolo da compiere ai danni di un'azienda fondana, mentre nel 2020 venne accusato di una tentata estorsione ai danni di un procacciatore d'affari del Mof.

Mirko Macaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA