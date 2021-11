Giovedì 11 Novembre 2021, 05:03

APRILIA

Momenti terribili quelli vissuti ieri nel primo pomeriggio nella periferia di Aprilia per due ultraottantenni che si sono visti piombare in casa due uomini che hanno tentato una rapina. Un colpo sfumato, ma per la coppia di anziani è rimasto lo choc. I fatti sono avvenuti in via Carano, in periferia: i due banditi travisati al volto hanno fatto irruzione in casa dei due anziani, hanno immobilizzato la donna legandola con del nastro adesivo poi hanno minacciato pesantemente il marito. Durante le prime fasi della rapina alcuni rumori provenienti dall'esterno hanno però messo in allarme i malviventi che hanno deciso di lasciar perdere il colpo preferendo la fuga. Prima di scappare uno dei due ha strappato dal polso dell'anziana un orologio di poco valore e poi si è dileguato. La fuga secondo i primi riscontri sarebbe avvenuta a piedi, ma la dinamica di quanto accaduto ieri è ancora da chiarire. Quando l'uomo ha visto andare via i due banditi ha liberato la moglie e ha chiesto subito aiuto ai carabinieri e al 118. Un'ambulanza è arrivata sul posto per prestare alcune cure alla moglie. I carabinieri del Reparto Territoriale sono accorsi sul posto per un sopralluogo e per raccogliere le testimonianze delle due vittime e poi hanno fatto partire subito le ricerche. Non è chiaro se i due rapinatori possano essersi serviti di un terzo complice che li attendeva in auto, per poi agevolare la loro fuga. Sono stati notati andar via a piedi e per ora è complesso ricostruire le fasi successive. Le zone circostanti sono state subito setacciate, per ora però dei due rapinatori non c'è traccia. Proseguono dunque furti e rapine in periferia. Fatti denunciati da tempo dai residenti.

