24 Marzo 2021

APRILIA

Lo aspettavano a casa, perché dopo alcune indagini era stato scoperto come spacciatore. Alla vista dei militari, però, un 24enne albanese ha tentato la fuga a bordo di un'auto. I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia dopo un inseguimento durato circa 2 chilometri hanno arrestato il pusher per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato in via Apriliana in un'abitazione della zona. L'albanese ha tentato di evitare la perquisizione, ma su di lui erano in corso delle indagini già ben dettagliate. Al termine dell'inseguimento, il 24enne si è arreso ai militari. In casa l'uomo aveva nascosto tra la camera da letto e la cucina ben 800 grammi di hashish e circa 120 grammi di cocaina. Il valore della droga recuperata è di circa 10 mila euro. Durante la perquisizione i carabinieri hanno recuperato anche il materiale per confezionare le dosi, un bilancino, della sostanza da taglio e la somma di 450 euro in contanti, provento dello spaccio. Il 24enne è stato prima portato in caserma, in via Tiberio, poi nel carcere di Latina. Ora sono in corso altre indagini per capire la provenienza della droga, ma soprattutto per ricostruire la rete dei contatti del giovane pusher. I militari diretti dal tenente colonnello Riccardo Barbera ritengono che ci sia il coinvolgimento di altre persone. Potrebbe trattarsi di un gruppo organizzato dedito allo spaccio di droga. Si cercano ora i complici del giovane albanese che appena avvistati i carabinieri, l'altro ieri, sono riusciti a fuggire lasciando poche tracce sul posto. Dunque le indagini proseguono. Nella zona di via Apriliana tempo fa vennero sorpresi altri pusher, in casa nascondevano droga che rivendevano presso la villetta presa in affitto.

Ra.Pa.

