Martedì 7 Settembre 2021, 05:03

CORI

Resta in carcere a Regine Coeli il 42enne di Cori arrestato venerdì sera dai carabinieri della locale stazione con una serie di pesanti accuse al termine di una serata decisamente movimentata: l'uomo infatti deve rispondere di violenza sessuale, violazione di domicilio, lesioni personali, minacce e detenzione illegale di un coltello. G.M., queste le sue iniziali, si è presentato davanti la porta di casa della sua vicina palesemente ubriaco e ha iniziato a urlare per farsi aprire ma al rifiuto della donna non ha esitato a sfondare la porta e una volta all'interno dell'abitazione ha cercato di violentarla dopo averla gettata a terra e avere iniziato a palpeggiarla. Non ci è riuscito grazie alla pronta reazione della vittima che è riuscita a fuggire dalla casa e a chiedere aiuto e all'arrivo dei militari dell'Arma che nel frattempo erano stati avvisati. L'uomo, assistito dall'avvocato Emanuele Farelli, ieri mattina è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota e ha risposto alle domande del magistrato al quale ha raccontato di non ricordare quasi nulla dell'accaduto essendo completamente ubriaco. Ha anche spiegato di precedenti conflitti e discussioni con la vicina di casa che si lamentava spesso dei rumori provenienti dalla sua abitazione, circostanza che aveva dato vita in passato a numerose discussioni. Sembra che l'uomo non sia nuovo a liti e risse in strada secondo quanto riferito da alcuni residenti della zona. Al termine dell'interrogatorio la difesa ha chiesto che al 42enne venissero concessi gli arresti domiciliari: il gip ha convalidato l'arresto e a conclusione della camera di consiglio ha respinto la richiesta confermando per G.M. la custodia cautelare in carcere.

E.Gan.

