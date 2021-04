6 Aprile 2021

SONNINO

Un uomo di 60 anni di Maenza è stato salvato, ieri mattina, da un militare della capitaneria di porto che si stava recando al lavoro. L'uomo, in forte stato di choc e depresso per problemi familiari e di salute, stava scavalcando la balaustra di un ponte ed era intenzionato a buttarsi di sotto. Aveva persino lasciato dei bigliettini d'addio a casa. Erano circa le 8 quando il militare di 40 anni si è accorto di quello che stava accadendo: si stava recando, dalla sede di San Felice Circeo, sul lungomare di Terracina, dove avrebbe preso servizio nell'ambito del dispositivo dei controlli anticovid di Pasqua e pasquetta e mentre percorreva la Terracina-Prossedi per andare al lavoro si è imbattuto nel tentativo di suicidio.

Immediatamente si è fermato a prestare soccorso: ha chiesto all'uomo che cosa stesse facendo, gli ha detto di calmarsi, di aspettare, di ragionare. Nel frattempo ha chiamato i carabinieri e sul posto è arrivata una pattuglia il nucleo operativo radiomobile di Terracina, che ha preso in carico il 60enne e l'ha portato per controlli al Santa Maria Goretti di Latina.

Il coraggio e la prontezza del giovane militare e l'intervento tempestivo dei carabinieri hanno salvato la vita al 60enne di Maenza. Probabilmente non è questo il caso, ma è ormai noto che purtroppo nei periodi delle festività, ed ora anche a causa della pandemia e della crisi economica ad essa legata, i fenomeni depressivi aumentano. Secondo i dati dell'osservatorio suicidi del Brf (Brain Research Fondazione onlus) dal primo gennaio 2021 ci sono stati in Italia 77 suicidi e 68 tentati suicidi; ogni anno le statistiche nazionali contano circa quattromila casi. Dati impressionanti e che meritano attenzione.

Stefania Belmonte