Un caldo torrido e un salvataggio in extremis. E' andata cosìla domenica sulla costa pontina. La colonnina del termometro che ha raggiunto i 36 gradi, ma un trentottenne di Sabaudia ha pensato bene di inerpicarsi sul promontorio del Circeo nelle ore più calde della giornata e lungo il sentiero più esposto e più pericoloso (quello contrassegnato con il numero 750 e riservato agli escursionisti esperti). Era il primo pomeriggio quando è scattato l'allarme.

«A causa delle temperature estremamente elevate e dell'esposizione al sole dell'itinerario, l'uomo è stato vittima di forte un colpo di calore e una grave disidratazione lungo il percorso di salita - spiegano dal Soccorso alpino del Lazio - Nonostante la situazione, l'escursionista è riuscito a lanciare l'allarme e a comunicare con sufficiente precisione la sua posizione».Sul posto è intervenuta immediatamente l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, il medico e l'infermiere del 118. «Con l'ausilio del verricello, è stato possibile raggiungere l'escursionista e recuperarlo velocemente a bordo dell'eliambulanza». Il tecnico lo ha agganciato con il verricello e portato a bordo. Poi il personale medico ha prontamente somministrato una flebo per idratarlo, garantendo così le prime cure necessarie sul posto. Successivamente l'escursionista è stato trasferito per accertamenti presso l'ospedale di Terracina tramite un'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri«L'episodio mette in evidenza l'importanza di scegliere escursioni adeguate e di adottare misure precauzionali durante periodi di grande caldo» sottolineano dal Soccorso alpino, invidanto «a valutare attentamente le condizioni meteorologiche e climatiche prima di intraprendere qualsiasi attività all'aperto, specialmente durante ondate di calore e scegliendo sempre escursioni adatte al periodo».Una raccomandazione che vale a maggior ragione per oggi e per prossimi giorni quando a Latina e in tutta la provincia pontina sono attese temperature record. Latina ormai da giorni è tra le città più calde d'Italia, tra quelle contrassegnate dal bollino rosso sul bollettino del ministero della Salute. Ieri la temperatura percepita è stata addirittura di 39 gradi e oggi rischia di andare peggio.