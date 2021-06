SPETTACOLI

Lo stop imposto dalla pandemia ha dato un duro colpo agli spettacoli dal vivo, non solo per la messa in scena, ma anche per la preparazione degli spettacoli. Ora le cose sono cambiate, soprattutto grazie ai vaccini, e già dalla metà di maggio il pubblico è tornato in sala o al cinema. Con l'estate le cose miglioreranno ancora e Latina non si fa trovare impreparata.

Sono diversi i cartelloni che verranno presentati a breve, ma già è possibile avere quale anticipazione. A giocare il ruolo da protagonista sarà, nel capoluogo, l'Arena Coni. I primi due spettacoli del cartellone realizzato dalla Ventidieci, insieme al Teatro Moderno, l'Atcl e il patrocinio dell'assessorato alla cultura del Comune di Latina, vedono sul palco Edoardo Leo e Maurizio Battista. Si parte con Edoardo Leo e il suo Ti racconto una storia sabato 24 luglio. Non è la prima volta per l'attore e regista romano in provincia di Latina, proprio con questo spettacolo, che però ha la caratteristica di cambiare perché sul palco Leo porterà appunti, suggestioni, letture raccolti dall'inizio della sua carriera a oggi. È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, e racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. A precedere Edoardo Leo ci sarà, giovedì 22 luglio Maurizio Battista e del suo Che Paese è il mio Paese, uno show inedito, che toccherà i maggiori teatri romani e tantissimi altri luoghi d'Italia. I biglietti per Battista sono già in vendita presso Blu Ticket (centro Latinafiori) e presso tutti i punti vendita abituali Ticketone e Box Office Lazio e su Ticketone.it. I biglietti per lo spettacolo di Edoardo Leo saranno acquistabili da oggi, stessi punti prevendita e medesimi circuiti.

L'EVENTO

Ma, come da tradizione, al campo Coni torna quest'anno anche l'appuntamento clou de I Salotti Musicali dell'associazione Eleomai. Sabato 17 luglio arriverà lo spettacolo Sogno e Son Desto, di Massimo Ranieri, rinnovato e perfezionato dopo le 500 repliche in tutta Italia. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto della tradizione umoristica napoletana non mancheranno le sorprese. L'evento è organizzato con il contributo e la collaborazione della Fondazione Varaldo Di Pietro. I biglietti sono già acquistabili sul sito di Eleomai.

Francesca Balestrieri © RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Venerdì 11 Giugno 2021, 05:02