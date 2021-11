Venerdì 19 Novembre 2021, 05:05

TERRACINA

Dopo un oblio durato secoli, per il teatro romano di Terracina è finalmente arrivato il disco verde: via libera ai visitatori. Tra non molto sarà possibile immergersi fra i resti dell'imponente opera d'epoca Repubblicana, al centro di una campagna di scavo e restauro ancora in corso, grazie a dei tour guidati organizzati dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio in collaborazione con il Comune e la fondazione cittadina. Una svolta che rappresenta un primo, importante passo verso la completa fruibilità del sito incastonato nel cuore del centro storico. E dunque una concreta opportunità di valorizzazione per la città e l'intero territorio di riferimento, sia da un lato prettamente culturale che da quello turistico. Dall'amministrazione, come evidenziato anche di recente dall'assessore alla Cultura Barbara Cerilli, partono dalla certezza che insieme al Tempio di Giove il teatro possa rappresentare un binomio oltremodo prezioso, un'attrattiva irrinunciabile soprattutto in termini di destagionalizzazione dell'offerta. Con il sito affacciato su piazza Municipio che nelle intenzioni sarà destinato ad attrarre presenze non solo dal punto di vista storico-monumentale, ma anche come ammaliante location per eventi di portata nazionale. La prima visita si è svolta nei giorni scorsi, in via sperimentale. Una sorta di spot a cui hanno preso parte poche decine di persone, per buona parte amministratori, rappresentanti delle autorità e membri della fondazione Città di Terracina, accompagnati dal delegato archeologo della Soprintendenza Francesco Di Mario, direttore dello scavo. Le visite vere e proprie prenderanno il via tra una manciata di giorni: una prima tranche è prevista il 26 e il 27 novembre, una seconda il 10 e l'11 dicembre, una terza il 17 e il 18 dello stesso mese. L'esistenza del teatro romano venne ipotizzata dagli studiosi a lungo, trovando però conferma definitiva solo in concomitanza con il bombardamento subìto dalla città il 4 settembre 1943, durante il secondo conflitto mondiale. Centinaia di vittime, indicibili devastazioni. Ma anche il parziale ritorno alla luce del bene archeologico.

Mirko Macaro

