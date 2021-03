31 Marzo 2021

Uno spiraglio di luce. Sono ormai sei anni che il Teatro D'Annunzo è chiuso e inagibile perché malgrado lavori su lavori non è più riuscito a ottenere il certificato antincendio. Stavolta, però, il Comune ha ottenuto il parere favorevole del comando provinciale dei vigili del fuoco all'ultimo progetto presentato, quello, si spera, definitivo. L'ok messo nero su bianco è stato inoltrato al comitato tecnico regionale dei vigili del fuoco che lo esaminerà nella prima riunione utile, la commissione è fissata per il prossimo 12 aprile.

A quel punto, in caso di via libera anche dall'organo regionale dei vigili del fuoco, il Comune potrà far partire gli ultimi lavori richiesti che renderanno finalmente il teatro cittadino agibile e a prova d'incendio. Una certificazione che il teatro cittadino non ha mai avuto da quando è stato costruito.

Il caso è esploso nel 2015, quando il Comune era guidato dal commissario prefettizio Giacomo Barbato. Il D'Annunzio chiuse i battenti, fu affidato un progetto e vennero appaltati i lavori. Ma al termine arrivò una prima doccia fredda. «Quel progetto era talmente vago che ha condizionato la realizzazione delle opere» ha recentemente dichiarato l'assessore Emilio Ranieri. Da allora dopo altri progetti e altri lavori, ogni qual volta il Comune ha presentato la Scia per la certificazione antincendio sono arrivate sempre nuove prescrizioni dei vigili del fuoco. «Siamo arrivati a contarne 45» ha raccontato Ranieri. «Di volta in volta si è cercato di fare quello che ci veniva richiesto ha spiegato l'assessore - con un approccio di collaborazione con i vigili del fuoco. Ma poi alla fine sappiamo come è andata a finire: a luglio 2020 la Scia è stata nuovamente bocciata».

E' a quel punto che si è proceduto con una nuova progettazione che, sulla scorta della normativa per gli edifici datati, prevede alcune deroghe. E' per questo che il nuovo progetto deve passare all'esame del comando provinciale dei vigili del fuoco e poi del comitato tecnico regionale.

Il nuovo progetto che è stato trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco il 27 gennaio 2021, pochi giorni fa ha avuto il via libera. Ora bisognerà aspettare l'esito della commissione del 12 aprile per dare poi il via ai lavori che prevedono tra l'altro un sistema antincendio automatizzato per la scena. «A quel punto faremo una gara veloce, speriamo di vederli realizzati nel giro di tre mesi» spiega Ranieri.

Nel frattempo proseguono anche i lavori nella biblioteca comunale e anche qui il Comune ha ottenuto l'ok dei vigili del fuoco alle soluzioni individuate per adeguare la Manuzio alla normativa antincendio. Ma sia per il teatro, sia per la Biblioteca alla fine dovrà essere presentata la Scia per ottenere finalmente la tanto agognata agibilità anticendio.

