Domenica 9 Gennaio 2022, 05:02

LA NOVITÀ

Sei postazioni in altrettante arterie di ingresso a Latina, per controllare i veicoli in entrata e in uscita dal capoluogo. È il sistema di videosorveglianza Targa System che, annunciato da tempo, arriverà a Latina nei prossimi mesi. Il Comune ha pubblicato la determina a contrarre per realizzare l'infrastruttura, al costo di 101mila euro. In particolare, il sistema sarà installato su via Epitaffio, dove la telecamera sarà posizionata all'altezza di via Pantanaccio, con ripresa in direzione del centro città; su via Romagnoli all'altezza di via Persicara, con ripresa in direzione delle autolinee nuove; su via Isonzo, all'incrocio con via dell'Agora, con ripresa della direzione verso il centro; via Don Torello all'altezza della rotatoria del Piccarello, anche in questo caso con ripresa in direzione del centro. Due saranno invece le postazioni su via del Lido: la prima all'incrocio con via Picasso, con ripresa in direzione centro e la seconda all'altezza di via Litoranea, con ripresa in direzione litorale. Ogni telecamera avrà la possibilità del doppio streaming (video e cattura di immagine fissa) che consente video luminosi anche in notturna con lettura della targa, nonché identificazione di tipo, marca, modello, colore dei veicoli in transito; tutta l'infrastruttura sarà anche dotata delle necessarie procedure di sicurezza per evitare indesiderati accessi esterni. Accanto all'installazione delle telecamere, il sistema vedrà la realizzazione di un'apposita stazione ricevente, con computer e monitor dedicati, presso il comando della Polizia municipale. Secondo la relazione di progetto, «l'impianto ha lo scopo di raccogliere i dati di targa dei veicoli circolanti, dati che verranno convogliati in un centro elaborazioni dati presso il comando della Polizia locale; l'infrastruttura sarà anche collegata con archivi dei ministeri dell'Interno e dei Trasporti, e resta possibile anche un eventuale collegamento con il Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti. L'intero Targa System si integrerà poi con quello della videosorveglianza attualmente operativo e reso funzionante nei mesi scorsi dopo anni di stallo, costituito da circa 40 telecamere installate nell'agglomerato cittadino, e quattro postazioni per un totale di 12 telecamere nei borghi Sabotino, Podgora, Grappa, Faiti, che concentrano le loro informazioni nella sala di controllo situata presso il comando dei Vigili Urbani.

