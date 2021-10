Mercoledì 20 Ottobre 2021, 05:01

VELA

Continua il giro per l'Italia di Dentro Luna Rossa, il libro che racconta le emozioni e le esperienze di Romano Battisti, canottiere delle Fiamme Gialle, argento a Londra 2012 nel doppio, che con il Team Luna Rossa Prada Pirelli, dopo aver vinto la Prada Cup, ha conteso sino all'ultimo al Team Emirates New Zealand la 36^ America's Cup. Dopo il successo di Trieste, il tour ha fatto tappa a Mondello (Palermo), presso la suggestiva cornice del Club Canottieri Roggero di Lauria, con Battisti che ha preso la parola accompagnato da Gianluca Atlante che ha scritto il libro edito da Edizioni Slam-Absolutely Free. Il canottiere-velista pontino, accompagnato dalla moglie Sara, è stato letteralmente sommerso dalle domande e dalle curiosità alle quali Romano ha risposto puntualmente con ironia e professionalità, illustrando quelle che sono le sue passioni, la sua visione dello sport e il modo in cui è riuscito ad essere vincente sia nel canottaggio che nella vela. A fare gli onori di casa il presidente del Circolo Roggero di Lauria Andrea Vitale che si è detto onorato di ospitare la presentazione di un libro che parla di sport e in particolare della vela e del canottaggio, discipline che hanno reso negli anni il Club tra i più prestigiosi in Italia: il presidente ha ringraziato i protagonisti del libro e tutte le numerose autorità civili, sportive e militari, intervenute alla presentazione, tra cui il presidente del circolo della Vela Sicilia e del sodalizio portabandiera di Luna Rossa Agostino Randazzo e il velaio del team Luna Rossa Michele Bella, velista palermitano appartenente proprio al Club Lauria. Al tavolo dei relatori, il comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, generaleVincenzo Parrinello e lo scrittore e giornalista sportivo Gianluca Atlante, al suo secondo libro su Romano Battisti, dopo aver raccontato ne Il doppio giallo del 2012, la straordinaria storia dell'equipaggio ai Giochi Olimpici di Londra 2012.

Giuseppe Baratta

