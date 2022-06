Tanti cestisti pontini in campo per ricordare Armando Scalzone

Il basket non dimentica. Dopodomani, giovedì 16 giugno, si terrà a Castelvolturno il primo Memorial dedicato ad Armando Scalzone, che morì all'età di 60 anni, l'11 maggio del 2019. Due anni di pandemia non hanno consentito di organizzare alcun evento sportivo per ricordare Armando, uno dei cestisti più amati del basket pontino, ciociaro e campano. Nato nel 1958 in provincia di Caserta, a Castelvolturno, figlio di quell'Angelo che nel 1972 vinse l'oro olimpico a Monaco nel tiro al piattello, Armandone legò la sua ascesa nel Basket che conta al Basket Scauri, che a metà degli anni 70 arrivò a giocare in serie B, l'allora terza serie nazionale, con un team costruito interamente con atleti autoctoni.

La coppia formata da lui (pivot di stazza ma soprattutto di tecnica sopraffina) e Luigi Ranieri (play e bomber di spessore) fu una delle migliori in assoluto sfornate dal basket pontino nella sua lunga storia. Dopo la lunga militanza con Scauri, Scalzone e Ranieri negli anni 80 portarono in due stagioni la Longo Cassino dalla serie D alla serie B. Scalzone giocò anche con la maglia del Cosmos Latina nel campionato 1993-1994, lasciando nei suoi compagni di squadra un ricordo indelebile. Armando ha trasmesso la sua passione per lo sport anche ai figli Angelo e Andrea, rispettivamente giocatore di calcio (portiere) e pallanotista della massima serie con la calottina del Posillipo. Il nipote Angelo, poi, come il nonno omonimo, porta avanti la tradizione eccellendo nel tiro al piattello.

IL TORNEO

Il pomeriggio di dopodomani sarà dedicato tutto alla memoria del gigante buono, si giocherà sul campo all'aperto del Lido Scalzone, gestito dai suoi figli, e l'organizzazione sarà curata da Mimmo Biello e Renato Bonanno. Si partirà alle 16 con una manifestazione di basket inclusivo, poi alle 17.15 partita per diversamente abili, tra Basket4ever Formia e Associazione Baskin Monte di Procida. Alle 18.45 saranno di scena in un quadrangolare gli amici ed ex compagni della varie squadre di Armando Scalzone, divisi in quattro team: Amici di Armando Napoli, Armando's friends Caserta, Armando's Guys Scauri e Armandone nel cuore Latina. Si parte alle 18.45 col match tra Latina e Napoli; poi, a seguire, Caserta contro Scauri. Alle 19.40 finalina per il terzo posto e alle 20.10 la finalissima, seguita dai saluti e dalle premiazioni di rito. Durante la manifestazione saranno proiettati su schermo immagini della carriera di Armando Scalzone. Tutta la kermesse sarà diffusa in diretta Facebook

I PONTINI

Armandone nel Cuore Latina: Pierluigi Ensoli, Giuseppe Trotto, Vincenzo Di Giulio, Stefano Urgera, Alessandro Giannini, Giovanni De Zardo, Piero Persi, Alessandro Zanier, Saverio Celenza. Armando's Guys Scauri: Tony Veglia, Antonio Riscolo, Marco Ianniello, Peppone Stefanelli, Vincenzo Pontecorvo, Francesco Pontecorvo, Guido Violo, Carmine Violo, Mauro Treglia, Massimo Signore, Giovanni Sparagna, Francesco D'Acunto, Nicola Castellitto, Davide Rea, Antonio Forte.

