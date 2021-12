Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:02

FONDI

Il Covid continua ad avanzare, e sia nel pubblico che nel privato è sempre più difficile effettuare i tamponi per l'accertamento di un eventuale contagio, con liste di attesa ormai stracolme e - quando ancora aperte - lunghe file. Giorni di passione e timori. Ed ecco che dall'Asl corrono ai ripari: presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi torna in funzione in drive-in. Riprenderà l'attività a breve, a partire dal 3 gennaio dell'anno alle porte, con turni che salvo future rimodulazioni inizieranno alle 11 per terminare alle 17. «Ringrazio la Asl - commenta il sindaco Beniamino Maschietto - per aver tempestivamente ripristinato un servizio prezioso per la città di Fondi ma anche per i comuni limitrofi. Io stesso, nel corso dei vari confronti con la direzione sanitaria, avevo sottolineato l'importanza di riaprire il drive in a Fondi, non solo per ridurre i tempi di attesa ma anche per andare incontro alle esigenze di chi non ha la patente o sta riscontrando difficoltà nel raggiungere i comuni di Terracina e Gaeta». Nel presidio sanitario di via San Magno sarà possibile effettuare esclusivamente test antigenici rapidi, previa prenotazione e mediate ricetta. L'opzione Ospedale di Fondi comparirà nel sistema di prenotazione della Asl nei prossimi giorni.

M.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA