Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:03

RAGAZZI

Sarà potenziato il contact tracing con 27 drive-in a disposizione degli studenti a partire dal 7 di gennaio. Si potrà prenotare sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l'Istituto scolastico. Lo ha resto noto l'assessorato alla Salute della Regione Lazio. Di questi cinque sono in provincia diLatina: ex Rossi Sud, ex Istituto Sani nel capoluogo, la Casa della Salute di Priverno, l'ospedale Fiorini di Terracina, il Di Liegro a Gaeta.

Intanto dai pediatri del Lazio arriva un nuovo pressante invito alle famiglie a far vaccinare i ragazzi. Con una nota confermano l'importanza della vaccinazione contro il sarscov2 nei bambini e nei ragazzi invitano i genitori a procedere quanto prima per proteggerli dal rischio di contrarre l'infezione o peggio ammalarsi di covid. Purtroppo - si legge nel comunicato - anche nella nostra regione stanno significativamente aumentando i bambini ai ragazzi ricoverati nei reparti di pediatria e i casi che necessitano di cure intensive sono sempre più numerosi i bambini malati di forme lievi isolati nei propri domicili numerosi sono ancora i bimbi in quarantena e il vaccino è l'unico strumento disponibile per arginare questa situazione punto inoltre aggiungono i professionisti inoltre aggiungono i pediatri vaccino dei bambini si impedisce loro di portare il virus nell'ambito domestico per leggendo anche i bambini ei neonati più piccoli che ancora non possono essere vaccinati tutti i pediatri sono a disposizione delle famiglie per qualsiasi dubbio o incertezza».

Un appello che è stato rilanciato ieri dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato: «Desidero rivolgere un invito alle famiglie per la vaccinazione dei loro figli e prenotare subito senza aspettare, date retta all'appello dei pediatri del Lazio. Nel Lazio - spiega l'assessore - nella fascia 5-11 anni abbiamo superato le 45 mila somministrazioni pari al 12% e nella fascia 12-19 anni siamo all'80% in seconda dose. Serve una accelerazione nella vaccinazione, i pediatri sono a disposizione delle famiglie per qualsiasi dubbio o incertezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA