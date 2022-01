Domenica 23 Gennaio 2022, 05:04

I CONTROLLI

Controlli in tutta la provincia da parte dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, nei laboratori di analisi cliniche. I militari, competenti per le province di Latina e di Frosinone e coordinati dal capitano Felice Egidio, stanno procedendo in questi giorni a numerose ispezioni. Lo scopo è quello di verificare, passando al setaccio le varie strutture, il rispetto delle norme anticovid, la corretta applicazione delle procedure di effettuazione dei tamponi rapidi e, più in generale, di controllare anche la documentazione e la regolarità dei requisiti ordinari previsti dalla legge. Tutti finora sarebbero risultati in regola, tranne un laboratorio che si trova a Itri. Qui mancavano infatti i protocolli scritti circa l'igienizzazione e la disinfestazione dei locali adibiti all'esecuzione dei tamponi rapidi e agli utenti non veniva fatto compilare il modulo relativo al consenso informato e sulla privacy. Queste le principali mancanze rilevate dai carabinieri del Nas di Latina il giorno dell'ispezione, eseguita nella giornata di venerdì. Di questo laboratorio, peraltro, il direttore sanitario risultava iscritto in un albo professionale diverso da quello della provincia di Latina e di questo è stata informata l'autorità regionale per i provvedimenti di competenza.

Tantissime le verifiche che i Nas eseguono ogni giorno dal nord al sud della provincia: se prima le attività commerciali e sanitarie venivano controllate solo dal punto di vista amministrativo ed igienico-sanitario, oggi si aggiunge anche la stretta normativa per il contenimento della pandemia causata dal covid. Purtroppo i contagi sono ogni giorno di più e i controlli servono anche e soprattutto a far rispettare norme che a volte possono sembrare troppo stringenti ma che a ben guardare puntano alla tutela della salute pubblica.

Molti dei controlli vengono eseguiti in bar, ristoranti, palestre, in tutti quei luoghi ai quali è previsto l'accesso tramite green pass; diversi sono stati finora i casi di mancata richiesta, qualche volta addirittura di mancato possesso. Spesso non viene messo o reintegrato il gel disinfettante all'ingresso oppure mancano i cartelli informativi sulle regole da rispettare per gli avventori (obbligatori per legge), e le multe sono salate: ne sanno qualcosa le due residenze per anziani che sono state sanzionate proprio per questo motivo pochi giorni fa per 400 euro ciascuna. E oggi le attività che dovranno adeguarsi ai nuovi controlli sono ancora di più.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA