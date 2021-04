8 Aprile 2021

TERRACINA

Alla fine è arrivata la versione del Comune di Terracina, ma a tanti genitori è comunque rimasto l'amaro in bocca per come sono andate le cose. Parliamo della campagna volontaria di screening proposta dall'amministrazione, con la collaborazione della Croce Rossa, per gli studenti, insegnanti e personale Ata che ieri tornavano a scuola. Premesso che su una popolazione studentesca di circa 6.500 persone hanno aderito in nemmeno un migliaio, la mattinata non è andata come si pensava. Addirittura sono dovute arrivare le forze dell'ordine, nel caso specifico all'esterno della scuola «Don Milani» dell'omonimo Istituto Comprensivo: studenti e genitori in strada accalcati fuori i cancelli del plesso di via Olivetti, in attesa che arrivasse il turno dei ragazzi prenotati. Le attività di screening sono state lunghe e in alcuni casi hanno occupato tutta la mattinata. I genitori hanno aspettato il turno dei propri figli lamentandosi dell'organizzazione. Per molti è saltata la mattinata di lavoro, altri hanno dovuto far intervenire nonni o altri parenti. In tanti si sono chiesti se non era il caso di organizzare lo screening prima che riaprissero le scuole o in ogni caso altrove. Inevitabilmente c'è stato l'effetto domino: alla «Manzi» i tamponi dovevano iniziare alle 10e30, alle 11 genitori e alunni erano ancora in attesa. Al liceo alla fine non sono stati proprio più fatti. «L'organizzazione dell'ingresso a scuola degli alunni e dell'accesso dei ragazzi che hanno scelto di eseguire il tampone non è riconducibile al Comune- si legge nella nota diramata ieri pomeriggio - La nota non recava un calendario di appuntamenti, ma solo l'orario di arrivo nel plesso da parte del personale, presupponendo la presenza degli alunni già in classe, da chiamare al momento del tampone». «Amareggia il fatto che l'idea di realizzare lo screening direttamente all'interno dei plessi scolastici sia nata proprio per esonerare i genitori dall'obbligo di accompagnare i figli presso un drive in e potersi dedicare ognuno alle proprie attività dopo aver lasciato i ragazzi a scuola in sicurezza».

Rita Recchia

