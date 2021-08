Domenica 8 Agosto 2021, 05:02

L'INTESA

Si prevede una adesione importante da parte delle farmacie, in provincia di Latina, al nuovo accordo governativo per i tamponi a prezzo calmierato.

Nella serata di giovedì è stato infatti firmato un protocollo d'intesa tra governo e associazioni di categoria che ridetermina il prezzo dei tamponi rapidi per i minorenni e per gli adulti. Fissato a otto euro per gli under 18 il prezzo dei tamponi rapidi, mentre per chi ha più di 18 anni ad un costo sarà di 15 euro.

L'adesione all'accordo da parte delle farmacie è volontaria e i nuovi prezzi saranno quindi applicati solo nelle attività aderenti; per queste ultime non sarà possibile svincolarsi dalle nuove tariffe prima del 30 settembre 2021. Questo accordo garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi, validi per il green pass a prezzo calmierato. L'accordo è stato predisposto dal commissario per l'emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, d'intesa con il ministro della Salute Roberto Speranza ed i presidenti di Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite.

Le nuove tariffe per le farmacie aderenti all'accordo governativo, come si è detto, saranno in vigore fino al 30 settembre 2021: poi, salvo accordi diversi, si tornerà ai prezzi precedenti applicati nelle varie regioni, nel caso del Lazio quindi al prezzo di 22 euro per un tampone antigienico rapido.

«Credo ci sarà un'ottima adesione in provincia di Latina - ha detto il presidente dell'ordine dei farmacisti, il dottor Roberto Pennacchio (nella foto) - Finora c'è stata una grande collaborazione, ci sarà anche stavolta».

Auspicio che sembra si stia realizzando visto che stanno arrivando già le prima adesioni delle farmacie pontine. Questo accordo sarà molto utile in vista di settembre, per il ritorno in sicurezza a scuola, anche se si prevede che vengano attuati degli appositi screening da parte delle Asl prima del rientro in classe per alunni, insegnanti e personale ata.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA