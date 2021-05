28 Maggio 2021

Tamponamento a catena tra sei veicoli: una Mercedes Classe A; un Fiat Doblò, una Mercedes Classe E, una Volvo, una Fiat 600 e un'auto articolato. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13, sulla Pontina, sul tratto che attraversa il territorio del comune di Cisterna all'altezza del bivio di uscita a Borgo Montello. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute con diverse volanti della Polizia Stradale di Aprilia e Latina. Da una prima ricostruzione sembrerebbe ci sia stato un rallentamento improvviso di una vettura che ha innescato la sequenza di tamponamenti terminati con il sopraggiungere del Tir che ha travolto tutti i mezzi presenti sulla carreggiata. Le auto dopo lo scontro sono rimaste al centro della strada, mentre il mezzo pesante ha travolto il guard rail ed è finito nella cunetta per il recupero di acqua piovana che costeggia le due corsie di marcia direzione Roma. Feriti tutti gli occupanti dei veicoli, i quali sono stati trasportati presso gli ospedali Goretti di Latina e Città di Aprilia con l'ausilio di diverse ambulanze del 118. L'invito a tutti è a prestare la massima attenzione. Da alcune settimane infatti sulla statale 148 Pontina sono in corso importanti lavori di rifacimento del manto stradale ed in prossimità dei cantieri possono verificarsi imbuti oppure ingorghi. «Stiamo coordinando una serie di servizi straordinari - dichiara il comandante provinciale della polizia stradale di

Latina, il vice questore Gian Luca Porroni - Lo stiamo facendo nella massima sinergia istituzionale con la prefettura e con tutti i comuni nei cui territori ricadono le tratte coinvolte nell'apertura dei vari cantieri. L'invito per tutti gli automobilisti, pendolari e non, è alla prudenza: è un invito che come Polizia stradale facciamo di continuo per evitare che sulle strade si verifichino gravi incidenti».

