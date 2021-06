FORMIA

«La vaccinazione è un momento di grande rinascita e di speranza per tutti i cittadini e quindi abbiamo cercato di individuare dei luoghi adatti, che possono essere luoghi d'arte come La Nuvola o dei luoghi comuni come i centri commerciali, come nel caso di Latina e Aprilia e ora di Formia con il Centro Itaca, un grande spazio al servizio dell'intero comprensorio, che già oggi, nel giorno di apertura, ha registrato una disponibilità di 520 dosi di vaccino che speriamo di portare presto a 800-1000 dosi giornaliere». Così il direttore generale dell'Asl Silvia Cavalli all'inaugurazione, ieri mattina, del nuovo hub vaccinale gestito dall'azienda sanitaria a Formia, nella sala Ulisse, grazie ad un accordo con la Regione Lazio, all'interno del Centro commerciale Itaca. Una struttura messa gratuitamente a disposizione in un'area di circa 600 metri quadrati, che andrà a sostituire l'hub di Gianola, «che pure ha servito finora bene l'utenza, ma l'accelerazione della campagna vaccinale e la necessità di raddoppiare il numero di dosi somministrate hanno richiesto un ampliamento degli spazi». Restano comunque in funzione anche l'hub vaccinale nella sede decentrata della Provincia in via Spaventola e quella nella clinica Casa del Sole. «Tre punti importanti, che possono soddisfare le richieste del comprensorio», ha aggiunto la manager, che ha ringraziato il Centro Itaca per la disponibilità dei locali e dei servizi annessi e gli operatori sanitari «per il grande lavoro fin qui svolto in questa fase che sta assorbendo le risorse in maniera notevole, in attesa che ripartano a pieno regime tutte quelle attività che si erano un po' interrotte per il Covid». A tagliare il nastro è stata la responsabile delle infermiere Mina Sellari, alla presenza dell'Arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, del responsabile della campagna vaccinale dell'Asl Loreto Bevilacqua, delle forze dell'ordine e del sub commissario del Comune di Formia Monica Perna, la quale ha rimarcato come «questo nuovo centro consente di far fare il salto di qualità alla realtà vaccinale del territorio ed è motivo di orgoglio per la città di Formia perché rappresenta un punto di riferimento per tutto il sud pontino». «Siamo entusiasti - ha osservato Nicola Luciano, direttore del Centro Itaca - che la nostra struttura, da sempre protagonista di importanti eventi nel territorio, abbia potuto dare il proprio contributo alla realizzazione di questo hub vaccinale attraverso un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato». Escluso, per ora, un hub al Palamarina di Gaeta. Ci sono problemi logistici, ma anche la disponibilità della Asl a intervenire. Deciderà la Regione Lazio.

Sandro Gionti

