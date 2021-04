9 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







TAEKWONDO

EUROPEO, IN GARA CRESCENZI

Parte oggi il campionato europeo seniores di Taekwondo. Sul quadrato di Sofia debutta nella categoria -63 kg il pluricampione terracinese Simone Crescenzi (Cs Esercito). Un primo test probante in vista del preolimpico per Tokyo che si terrà fra un mese sempre nella capitale bulgara.

VOLLEY A3

SABAUDIA DICE ADDIO

AI PLAY OFF PROMOZIONE

Il Gestioni & Soluzioni dice addio al sogno di entrare nella fase finale dei play-off promozione. I pontini, piazzati al settimo posto sono stati costretti a iniziare la rincorsa dal turno preliminare dei play-off e hanno ceduto in entrambe le sfide all'Aurispa Libellula Lecce: 3-1 a Tricase e 0-3 nel matchi di ritorno a Sabaudia mercoledì.

VELA

A FORMIA LA TAPPA

DEL TROFEO OPTISUD

Nel weekend ancora Formia al centro della vela nazionale. Il Circolo Nautico Caposele ospita sabato e domenica la seconda tappa del trofeo Optisud della classe Optimist con oltre 250 equipaggi juniores e cadetti.

PALLAMANO FEMMINILE

PLAVLJANIC ALLA GUIDA

DELLA FIDALEO FONDI

Scelta la nuova guida tecnica per l'HC Fidaleo Fondi (serie A2 femminile). Dopo alcuni giorni di riflessione la società ha deciso di affidare la panchina ad una vecchia conoscenza della pallamano femminile fondana: Savka Sally Plavljanic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA