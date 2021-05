11 Maggio 2021

CALCIO

Una vittoria attesa 40 giorni, ottenuta proprio quando si stava per materializzare l'ennesima delusione. E invece al 95', nel match disputato in casa contro l'Afragolese, il Latina Calcio 1932 ha rotto un incantesimo che durava dal 21 marzo, quando i nerazzurri allora allenati da Salvatore Ciullo riuscirono a stendere la Torres. A Sassari fu un po' più semplice superare i sardi, per battere i campani domenica scorsa, invece, gli uomini di Scudieri hanno dovuto compiere un mezzo miracolo: dopo essere andati sotto, colpiti da Energe al 1', i pontini hanno saputo raddrizzare la sfida grazie alla rete di Corsetti al 31' ma, in un secondo tempo rocambolesco, le espulsioni del portiere Alonzi e il centrale difensivo Allegra sembravano aver messo fine a ogni speranza. All'ultimo secondo, però, è stato Sarritzu con una pregevole ripartenza a ridare un senso al finale di stagione del Latina, tornato al secondo posto della classifica in compagnia della Vis Artena a quota 51. Il successo in extremis ottenuto in Campania è servito a ritrovare forza e un po' di entusiasmo, oltre a riacciuffare l'undici di Perrotti caduto in Sardegna contro il Muravera. La Vis Artena, tra l'altro, ha una gara in meno da recuperare rispetto ai nerazzurri e tra due settimane sarà di scena al Francioni per uno scontro diretto che vale parecchio in ottica play off. Dopo aver visto sfumare la possibilità di centrare la promozione dalla porta principale, l'obiettivo del Latina è quello di vincere i play off per avere più chance in ottica ripescaggio. Piazzarsi alle spalle del Monterosi permetterebbe a Esposito e compagni di avere il vantaggio del fattore campo nelle gare da dentro o fuori che si disputeranno all'inizio della stagione estiva. In attesa di conoscere le date dei recuperi con Arzachena (in trasferta) e Muravera, il Latina da oggi penserà solo ed esclusivamente al match casalingo con il Team Nuova Florida. Una gara del tutto particolare, all'andata i problemi per gli uomini di Scudieri iniziarono proprio nella trasferta contro la compagine di Ardea, match terminato sul 2-2 dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa. Tra l'altro, i nerazzurri fino a questo momento non sono mai riusciti a battere alcuna formazione della propria regione, l'occasione ideale per sfatare un tabù che, conti alla mano, è costato il campionato al club del contestatissimo presidente Antonio Terracciano.

Davide Mancini

