Venerdì 10 Dicembre 2021, 05:01

È stato sottoposto a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, l'opposto della Top Volley Cisterna, Arthur Szwarc. Il giovane atleta canadese, soprannominato il taglialegna per la potenza dei suoi colpi, aveva subito il trauma a Milano lo scorso 23 novembre. Nel tentativo di recuperare un pallone, Szwarc ha evitato l'impatto contro i tabelloni pubblicitari luminosi che delimitano il parterre del PalaLido ma è caduto malamente riportando la distorsione del ginocchio destro. La diagnosi eseguita sul campo dal medico della Top, dottor Martini, lasciava pochi margini di dubbio e i successivi esami diagnostici confermavano la rottura del legamento. Lunedì scorso Szwarc è stato quindi operato dal dottor Riccardo Ciatti, specialista in chirurgia del ginocchio presso la clinica Villa Stuart di Roma . L'intervento ha avuto esito positivo e il taglialegna ha già iniziato la fase riabilitativa. Previsti cinque mesi per il recupero. Stagione finita per Szwarc. A coach Fabio Soli è rimasto un solo opposto, Petar Dirlic in attesa che lo staff medico dia il via libera all'utilizzo del rimpiazzo, l'iraniano Bardia Saadat anche lui reduce da un infortunio.

G.Cop.

