Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:00

VOLLEY

Si è unito al gruppo da qualche giorno dopo aver usufruito di una settimana di vacanza in più dopo l'avventura olimpica di Tokyo con la sua nazionale canadese. E ora Arthur Szwarc, un ragazzone di 26 anni di due metri e sette centimetri, è rientrato a Cisterna e ha iniziato il suo programma di allenamento insieme alla squadra sotto la guida del nuovo tecnico della Top Volley, Fabio Soli. Szwarc ha rinnovato il contratto per altri due anni con il team del presidente Gianrio Falivene che lo aveva portato in Italia nel campionato 2019-20. Ma per questa stagione il taglialegna come è stato soprannominato il canadese (di passaporto sportivo polacco) non giocherà nel suo originario, e apprezzato, ruolo di centrale, ma schiaccerà da opposto, in diagonale con il nuovo regista Michele Baranowicz. «La cosa mi solletica non poco ha tenuto a precisare Szwarc Credo che per me sia una bella nuova esperienza, voluta e desiderata. E lo sarà anche per la Top Volley, che continua a credere in me, nelle mie potenzialità e che ringrazio ancora per la stima che nutre nei miei confronti». Il nuovo opposto si troverà a condividere il campo con una squadra fortemente rinnovata rispetto alla passata, deludente stagione. «Siamo davvero un bel gruppo commenta Abbiamo iniziato a lavorare con il piede giusto, convinti di poter far bene e decisi a ritagliarci uno spazio importante nella prossima stagione agonistica. La società ha costruito una buona squadra, seguendo le indicazioni di un allenatore giovane, ma che sicuramente sa il fatto suo e con un bagaglio d'esperienza alle spalle non indifferente». Nella passata stagione il canadese si era già cimentato nel ruolo di opposto in sostituzione del titolare Sabbi fermato da un infortunio, dimostrando di avere tecnica e potenzialità giuste tanto da chiedere alla società di impiegarlo da opposto titolare per altri due anni. Accontentato. «Sono cosciente che tutto ciò mi carica di responsabilità, ma sono pronto a fare la mia parte».

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA