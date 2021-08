Domenica 29 Agosto 2021, 05:00

NUOTO

Si è conclusa la prima puntata della stagione 2021 dell'International Swimming League, la Champions League del nuoto, la lega professionistica in stile Nba (le selezioni tramite draft) giunta alla terza edizione. Nella piscina in vasca corta della Scandone di Napoli nel team dell'Aqua Centurions - un omaggio ai centurioni romani - capitanato dalla divina Federica Pellegrini al passo d'addio dopo una carriera infinita, ha debuttato il liberista di Latina Matteo Ciampi, che ha subito offerto una prestazione di assoluto spessore centrando il successo sui 400 dominando la scena con il tempo di 3'4248 (12 points portati alla squadra) davanti al 22enne estone Kregor Zirk dei francesi dell'Energy Standrad, primi nel 2019, che si è fermato a quasi otto secondi di differenza (3'3491). Terzo l'olandese Luc Kroon dei Toronto Titans con 3'4271. Quinti e sesti gli altri due azzurri Stefano Ballo e Marco De Tullio.

LA CLASSIFICA

Dopo la prima giornata chiusa al secondo posto a quota 235 alle spalle dei transalpini dell'Energy Standard (262.5) il 24enne talento pontino, portacolori del Cs Esercito/Livorno Aquatics, è sceso in acqua nell'altra sua distanza preferita, i 200. Stavolta non è arrivato l'acuto tanto atteso: il suo quinto posto con il crono di 1'4502 non è valso la conquista del podio, che è andato all'americano Blake Pieroni (1'4439) davanti a Ballo (1'4469) e all'altro statunitense Zane Grothe (1'4485). Nella classifica finale prima l'Energy Standard con 511 punti, che ha preceduto Toronto Titans con 496.5 e Aqua Centurions con 442.5. Per Ciampi era il primo test dopo l'avventura dei Giochi Olimpici di Tokyo. An.Gio.

