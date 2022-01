Lunedì 3 Gennaio 2022, 05:02

Due svastiche e due e raus (fuori in tedesco) con la vernice spray rossa e poi una scritta delirante: A Latina sono tutti matti, vale (anche se si sono dimenticati la elle, ndr) per tutti. E' opera di vandali e imbecilli ed è comparsa ieri mattina lungo corso della Repubblica, all'angolo con via Costa, lungo il porticato poco prima dell'inizio dell'isola pedonale. I primi cittadini che se ne sono accorti l'hanno segnalato alla Questura. Sul posto sono arrivati un funzionario e gli agenti della Digos. Sull'episodio è stata aperta una indagine e verranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei negozi della zona e quelle del Comune di piazza San Marco. Ma la polizia, a quanto si apprende, ritiene le scritte opera di ragazzini senza un collegamento con formazioni politiche di estrema destra. Certo è che iniziare l'anno con due svastiche che imbrattano il corso del capoluogo non è proprio un bel viatico. Senza contare che già oggi il Comune dovrà effettuare un intervenbto per ripulire le colonne del porticato. La speranza è che gli autori vengano individuati e oltre a rispondere dell'imbrattamento di un bene pubblico vengano obbligati a rifondere le spese per la pulizia, magari con un po' di ore di servizi sociali a favore della comunità.