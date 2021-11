Martedì 9 Novembre 2021, 05:03

L'INCIDENTE

Attimi di paura ieri pomeriggio a Latina Scalo, in via della Stazione. Un'auto di grossa cilindrata, per cause in corso di accertamento, è salita a marcia indietro sul marciapiede e poi è precipitata nella veranda di un forno - circa un metro più in basso - travolgendo sedie e tavolini. Per fortuna in quel momento non c'era nessuno seduto ai tavoli esterni del locale. Il paraurti posteriore si è fermato a pochi centimetri dalla vetrata dell'attività commerciale. Il suv è rimasto in bilico con le ruote anteriori affacciate sulla strada. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Secondo una primissima ricostruzione, il proprietario del suv è sceso dall'autovettura lasciando il motore acceso ed evidentemente senza freno a mano e forse con la retromarcia inserita. L'auto molto lentamente è andata all'indietro, è salita sul marciapiede ed è precipitata finendo nella veranda del panificio. Dopo i rilievi del carabinieri, l'auto è stata tirata fuori e portata via dal carroattrezzi. Le foto di quanto accaduto ieri intorno alle 17 hanno fatto presto il giro del web e delle chat del borgo. Tante le persone accorse per capire cosa fosse accaduto, tanto che si sono creati disagi anche alla circolazione stradale.

Fra.Ba.

