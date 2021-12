Domenica 12 Dicembre 2021, 05:03

EDILIZIA

Dal superbonus al Pnrr,l'edilizia motore della ripresa italiana, è il titolo del convegno organizzato dall'Ance Latina con i vertici nazionali dell'associazione a cui partecipano l'onorevole Riccardo Fraccaro e il vice ministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli. L'appuntamento è per il 15 dicembre dalle 17 al Teatro Moderno di Latina. Dopo i saluti istituzionali la tavola rotonda introdotta dalla relazione del presidente di Ance Latina Pierantonio Palluzzi e moderata dal giornalista Stefano Zurlo

L'iniziativa vede la collaborazione degli ordini professionali di architetti, ingegneri e del collegio provinciale dei geometri e geometri laureati. Ad aprire i lavori del convegno i saluti del prefetto di Latina, Maurizio Falco, del sindaco Damiano Coletta e dei presidenti degli ordini professionali: Massimo Rosolini (presidente dell'Ordine degli Architetti), Giovanni Andrea Pol (presidente dell'Ordine degli Ingegneri) e Antonio D'Angelis (presidente dell'Ordine dei geometri e dei geometri laureati).

Il convegno proseguirà poi con una tavola rotonda moderata dal giornalista de Il Giornale, Stefano Zurlo che verrà aperta dalla relazione del presidente di Ance Latina, Pierantonio Palluzzi. Interverranno il presidente nazionale di Ance, Gabriele Buia, l'Onorevole Riccardo Fraccaro, già sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Alessandro Morelli.

L'evento verrà trasmesso sulla pagina Facebook del presidente di Ance Latina a questo link: www.facebook.com/presidenteancelatina. Ingresso consentito con super green pass.

Il convegno sarà l'occasione per fare il punto sull'impatto sull'economia pontina del superbonus, l'agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.