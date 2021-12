Martedì 7 Dicembre 2021, 05:02

I CONTROLLI

Oltre cento pattuglie impiegate complessivamente in tutta la provincia di Latina nel primo giorno di entrata in vigore della nuova normativa che introduce il super green pass ed estende l'obbligo della certificazione verde base per altre attività e servizi. Gli equipaggi di polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizie locali hanno presidiato il territorio e i suoi centri maggiori per verificare il rispetto delle regole disposte come misura di contenimento dell'epidemia.

Il questore Michele Spina nei giorni scorsi, sulle direttive del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza convocato dal prefetto, ha elaborato un preciso piano di intervento nel corso di un tavolo tecnico operativo e dato disposizione affinché tutte fossero messe a disposizione pattuglie aggiuntive dedicate esclusivamente al monitoraggio. In media saranno 150 ogni giorno, dalle 8 alle 24, fino al prossimo 15 gennaio e con un'intensificazione maggiore nelle serate della movida. Trasporti e locali pubblici sono stati i principali settori di intervento, secondo una divisione per competenza e per territorio tra tutte le forze di polizia. Mentre polfer e polstrada si sono occupate rispettivamente delle verifiche nelle stazioni o a bordo dei treni regionali e nei locali pubblici in prossimità delle più trafficate arterie della provincia, polizia di stato e Arma hanno effettuato controlli alle fermate degli autobus e all'interno di bar e ristoranti. «Il bilancio lo avremo solo nelle prossime ore ha commentato il questore Spina ma possiamo dire dai primi risultati che c'è stato un sostanziale rispetto delle regole e non si sono verificate situazioni particolarmente eclatanti. Ovviamente le attività proseguiranno e saranno più incisive nel fine settimana».

Polizia e carabinieri hanno puntato non solo un'attività repressiva ma anche su un'azione di sensibilizzazione della popolazione, spesso invitando i più giovani a indossare la mascherina nelle occasioni in cui non era rispettato il distanziamento sociale. Non è mancato però qualche trasgressore, sorpreso dai militari del comando provinciale a violare la normativa e dunque opportunamente sanzionato. Nella giornata di oggi, considerata un prefestivo, almeno nei grandi centri della provincia cambieranno gli schemi. I controlli saranno intensificati e in campo ci saranno complessivamente 180 pattuglie di tutte le forze dell'ordine, operative da nord a sud del territorio. Un dispositivo di controllo particolare riguarderà poi la città di Latina, concentrato soprattutto in locali notturni, ristoranti, sale gioco e nella zona dei pub. L'attenzione è puntata sul super green pass, che ora è necessario per accedere nei luoghi al chiuso e per consumare seduti, e anche per recarsi al cinema o a seguire spettacoli ed eventi. Ma è chiaro che sarà adeguatamente monitorata ogni forma di assembramento anche all'esterno dei pub. L'obbligo del green pass base, ottenuto quindi solo con tampone molecolare o antigenico, è invece in vigore sui mezzi di trasporto e per le attività sportive.

Laura Pesino

