Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

SUP E CANOA

TRAVERSATA

A SPERLONGA

Domenica 27 la CSain Latina presieduta da Romeo Mignacca promuove Sperlongain sup e canoa, la manifestazione sportiva promozionale in collaborazione con altre associazioni ed enti provinciali. La traversata non agonistica in Sup (Stand Up Paddle) e canoa avrà luogo alle 9.30 dalla spiaggia del Circolo Base 41 a Lagolungo. Poi si arriverà a Torre Truglia a Sperlonga e dopo un giro del lago si rientrerà presso la sede di partenza con la chiusura dell'evento fissata alle 12.30. Info 3341217410 csainlatina2015@gmail.com

PALLAMANO

MANOJLOVIC, FRATELLO

E SORELLA NELL'ALL STAR

I fratelli fondani Manojlovic (foto) nell'All Star Team della finali nazionali giovanili di Chieti. L'ala azzurra del 2002 Ramona, punta di diamante della Jomi Salerno neo scudettata con la prima squadra, si è rivelata la top scorer tra le U20 firmando la bellezza di 46 reti. Christian, classe 2005, che milita invece in A2 con i campani del Lanzara miglior realizzatore nei play-off promozione e allenato da papà Nikola, è stato proclamato, ancora quindicenne, miglior terzino sinistro nei tricolori U19. Attualmente è in raduno con la Nazionale U17 nella Casa della Pallamano al centro federale della città teatina.

PODISMO

FORMIA, SI CORRE

IL TRAIL DEGLI AURUNCI

L'Asd Poligolfo di Formia organizza domenica alle 9.30 una gara di corsa in montagna denominata Let's Trail Monti Aurunci tra cielo e mare. L'evento podistico di livello nazionale giunto alla 5^ edizione mira a contribuire alla promozione del territorio e si svolgerà sul percorso dei sentieri Cai, con ritrovo presso l'Area del Pellegrino in località Fossa Massaraccio/Pornito. Un appuntamento fisso per gli appassionati, molti dei quali arriveranno da fuori regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA