20 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







AEROBICA

Movimenti eleganti, determinazione e talento. Così le ragazze dell'Aeros Latina si sono messe in luce nelle finali nazionali di ginnastica aerobica che si sono disputate nei giorni scorsi a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Una manifestazione che ha regalato medaglie importanti alla società diretta da Emanuele Pagliuca, in continua ascesa: nella categorie Allievi Gold Giulia Passone, 10 anni, ha conquistato la medaglia d'argento e poi si è ripetuta insieme alla compagna Matilde Marzinotto raggiungendo il bronzo nell'esibizione di coppia. Risultati che inorgogliscono il club pontino come ribadito da chi, come Claudia Battaglini, segue quotidianamente la crescita delle atlete: «Le prestazioni offerte nella manifestazione tricolore ci hanno soddisfatto e testimoniano la bontà del lavoro svolto settimana dopo settimana da tutto il gruppo - sottolinea la giovane istruttrice -. In tutte le gare abbiamo fatto una bellissima figura, impreziosita dalle due medaglie conquistate. L'oro è sfuggito per pochissimo, ma quel che conta è aver fornito prove di alto livello in un palcoscenico così importante in cui erano presenti le migliori realtà italiane».

Per l'Aeros Club si tratta dell'ennesimo riconoscimento di prestigio, da inizio 2021 infatti sono diversi i successi raggiunti e adesso ci si prepara per vivere altre manifestazione di grande interesse: «Gli allenamenti non si fermano mai, le ragazze si esercitano ogni giorno per diverse ore, un impegno che richiede costanza e passione. In questo momento il nostro pensiero è rivolto al campionato nazionale Silver che si disputerà il prossimo 4 giugno ancora una volta a Pomigliano d'Arco. Sabato 5 e domenica 6 giugno, sempre nella cittadina campana, si svolgeranno il Torneo delle Regioni e i campionati Assoluti Gold. Saranno presenti le migliori interpreti della disciplina, sono certa che ci faremo valere ancora una volta». Un programma ricco che vedrà protagonista l'Aeros Club Latina, pronta a diventare un punto di riferimento della ginnastica aerobica a livello italiano.

Davide Mancini

