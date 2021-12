Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

CANOTTAGGIO

Si è svolto a Roma, nel salone d'onore del Coni, il tradizionale incontro di fine anno delle Fiamme Gialle con la stampa e le autorità nel corso del quale è stata presentata la stagione agonistica 2022. Ma è stata anche l'occasione per premiare gli atleti delle sezioni giovanili che si sono particolarmente distinti nella stagione appena conclusa, presentare il calendario da tavolo e assegnare numerosi premi speciali. Presenti, fra gli altri, il presidente del Coni Giovanni Malagò, i membri onorari del Comitato olimpico internazionale Franco Carraro e Manuela Di Centa e Roberto Tavani, delegato allo sport del Presidente Regione Lazio. Il premio di atleta dell'anno è stato assegnato ex aequo alla campionessa olimpica di canottaggio Valentina Rodini del III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Tra gli atleti delle sezioni giovanili che si sono distinti nella stagione agonistica 2021 spiccano i canottieri Emanuele Capponi e Matteo Sartori, rispettivamente oro nel quattro con ai campionati europei under 23 e argento nel quattro di coppia ai campionati mondiali under 23, entrambi pontini. Premio compagni di viaggio a Luna Rossa Prada Pirelli Team, per la splendida vittoria nella Prada Cup ottenuta con a bordo tre ex velisti Fiamme Gialle e Romano Battisti, al Centro Diurni Disabili San Martino, per aver contribuito all'abbellimento della caserma del III Nucleo Atleti a Sabaudia con i propri manufatti. Premiati anche gli allenatori delle Sezioni Giovanili di Sabaudia Andrea Facchin per la canoa e Nicola Moriconi per il canottaggio.

