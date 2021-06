SAN FELICE CIRCEO

Quando si dice la passione... Talmente tanta, da dimenticare che aveva lasciato sugli scogli di Punta Rossa la fidanza e gli amici.

Non vedendolo rientrare dopo sette ore hanno lanciato l'allarme, ma lui voleva semplicemente continuare a pescare e si era dimenticato di avvisare. La vicenda è avvenuta il 2 giugno: un sub di Roma, 24 anni verso le 12.30 era partito per una battuta di pesca sportiva senza il previsto galleggiante di segnalamento, lasciando la fidanzata e gli amici sulla scogliera a prendere il sole. La ragazza, alle 19.40 circa, ha dato l'allarme temendo per la sua sorte. Sono stati mobilitati i soccorsi della Guardia costiera, con intervento anche di vigili del fuoco e carabinieri. Uno schieramento di forze che si mette in moto in casi del genere, spesso temendo il peggio per chi non fa avere sue notizie. In realtà, il giovane stava bene e non si era mai trovato in una situazione di reale pericolo.

Il ragazzo, infatti, nel frattempo, nonostante fossero ormai le 21 era ancora intenzionato a pescare, per fortuna però ha incontrato in mare un altro sub che era stato fermato poco prima dai militari della Guardia Costiera e che lo ha messo al corrente delle ricerche in atto. Il giovane è quindi poi riapparso in località Punta Rossa. Dopo le prime informazioni, gli è stato notificato un verbale amministrativo per la mancanza del pallone di segnalazione della sua presenza.

PESCHERECCIO

Ieri mattina, invece, un motopesca a strascico proveniente da Anzio ed intento a pescare sottocosta sul litorale di Sabaudia a due miglia dalla costa e profondità di circa 40 metri, è stato intercettato, rispedito ad Anzio dove è stato sequestrato il materiale da pesca, elevata una sanzione di 4000 euro e 6 punti di penalità sulla licenza di pesca al comandante dell'unità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA