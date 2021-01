LIDO

L'ancora delle luminarie natalizie si erge solitaria sotto la pioggia di un plumbeo cielo di inizio gennaio.

Le onde di un mare in tempesta ruggiscono sotto il pontile di Capoportiere a Latina: affacciandosi da quella che in estate è una delle passeggiate preferite dei pontini, si ammira solo la devastazione provocata dall'impeto dell'ultima mareggiata: spiagge mangiate, stabilimenti balneari con i piedi a mollo, alcune strutture collassate. Ovunque, a destra come a sinistra, sul lato A come sul B, le spiagge sono piene di residui: mucchi informi di reti da pesca, galleggianti di queste a formare colonie di palline colorate, bottiglie di plastica, scarpe, alghe, tronchi, rami, sedie: in una parola, sostanzialmente impraticabili. A ogni mareggiata, a Latina è sempre così. I tratti peggiori del tratto A, che da Capoportiere porta a Foce Verde, quelli più colpiti anche in questa occasione, sono quelli davanti all'Hotel Fogliano di Capoportiere e quello davanti allo stabilimento della Polizia di Stato. Nel primo caso, il mare ha mangiato la spiaggia, cancellando ormai quel piccolo spicchio rimasto sotto i contrafforti del pontile di Capoportiere. Non va meglio nell'altro punto: lo stabilimento Lido di Nausicaa ancora una volta ha, come si suol dire, i piedi a mollo, ovvero l'acqua sotto le strutture. Ma quello che colpisce ancora di più è che alle spalle c'è ormai un corridoio vuoto tra la struttura stessa e quel che resta della duna. Altri stabilimenti non stanno messi meglio: per citare un paio di esempi, il Totem vede danneggiata parte della struttura aerea, mentre al Tortuga si è abbattuta una torretta. Sulla quale, ironia della sorte, continua a garrire al vento, facendo bella mostra di sé, la Bandiera Blu. E poi la duna: lo scalino provocato dall'erosione avanza sempre di più, in due direzioni: ampiezza e altezza. Il mare arriva sempre più sotto la strada e contemporaneamente il cosiddetto scalino è sempre più alto, in alcuni punti supera ampiamente l'altezza media di una persona. La situazione non muta, se non di poco, anche in diverse aree sul tratto B di lungomare, quello che da Capoportiere porta verso Rio Martino. Per il ripascimento morbido da 190mila euro occorre attendere la primavera, ma, anche una volta ricostruita la spiaggia, occorreranno le opere strutturali di difesa della costa, come più volte hanno sottolineato gli operatori balneari.

Andrea Apruzzese

