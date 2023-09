Domenica 17 Settembre 2023, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 16:02

L'arresto di Badio Elhadji, cittadino del Gambia di 22 anni finito in carcere nelle ultime ore per rapina aggravata, violenza sessuale e lesioni, ha permesso alle forze dell'ordine di dare finalmente un volto all'autore delle numerose violenze perpetrate tra la seconda metà di agosto e la prima metà di settembre nel centro di Latina.

Nonostante ciò, a rimanere ancora senza un colpevole è la tentata violenza sessuale ai danni di una giovane di 35 anni nell'ascensore di un palazzo di viale Don Morosini, un episodio molto simile per modalità e circostanze a quelli che sono costati il carcere al ventiduenne gambiano e su cui proseguono le indagini dei Carabinieri. Quando è stato prelevato giovedì pomeriggio in un appartamento del grattacielo Pennacchi, il ragazzo straniero risultava già ai domiciliari per la rapina ai danni di una donna nell'ascensore del palazzo Pegasol e il successivo furto in un supermercato del centro poche ore dopo. Crimini che, come accertato dai militari della Sezione Radiomobile, sono stati solamente gli ultimi due di un'escalation iniziata già diversi giorni prima, vale a dire il 14 agosto, quando il ventiduenne costrinse una donna a subire un atto sessuale sul Ponte delle Comete, al Pantanaccio, per poi derubarla dei suoi averi; proprio come fatto il 4 settembre con un'altra signora, questa volta in via Pisacane, a cui aveva anche mostrato i genitali dopo aver trovato nel suo portafogli "solamente" 15 euro.Dietro sempre l'azione scellerata del gambiano, il quale adesso non si esclude possa essere l'autore anche della tentata violenza ai danni di una giovane avvenuta nella notte tra giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre. Un episodio, quello registrato in viale don Morosini, l'unico ancora senza un colpevole, praticamente identico per modalità e circostanze a quelli contestati fino a oggi a Badio Elhadji.Anche quella volta la vittima, una trentacinquenne che rientrava a casa, era stata aggredita in ascensore in un palazzo non lontano dalla Galleria Pennacchi, sempre con mani sulla bocca per impedirle di urlare. Tuttavia, una volta recatasi in caserma per riconoscere il suo aggressore, la giovane non avrebbe confermato l'identità del ventiduenne.Vuoi l'ora tarda e la poca luce, vuoi lo choc subito, la ragazza infatti non ricordava chiaramente i tratti dell'uomo, raccontando anche che, al momento dell'aggressione, quest'ultimo indossava vestiti molto diversi da quelli che aveva addosso l'individuo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Una circostanza che lascia ancora dei dubbi ai Carabinieri, i quali continuano ad indagare per non escludere nessuna ipotesi.