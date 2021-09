Martedì 14 Settembre 2021, 05:02

L'OPERAZIONE

Dopo una violenza sessuale denunciata quest'estate ad Ardea si era volatilizzato, ma a distanza di settimane è stato arrestato a Terracina. In manette è finito un 34enne marocchino, accusato di aver stuprato la moglie del cugino, sua connazionale. Un delitto che sarebbe stato consumato lo scorso 22 luglio, approfittando di una notte in cui la donna era rimasta nella casa coniugale in compagnia del solo indagato, per qualche tempo ospite della coppia. A margine dei fatti contestati, con la presunta vittima che si è recata dai carabinieri per mettere nero su bianco il racconto di quella notte, del 34enne si erano perse le tracce. Motivo per cui il Tribunale di Velletri aveva tempestivamente emesso un ordine di cattura, provvedimento fino a qualche giorno fa impossibile da notificare: il destinatario pareva sparito nel nulla. Un fantasma nonostante ricerche estese su tutto il territorio nazionale, e che si erano focalizzate a più riprese in provincia di Latina: sulla carta il 34enne - K.M. le sue iniziali - risiede infatti a Terracina, in un'abitazione al confine con Sabaudia.

Decisiva una certosina attività investigativa portata avanti dai carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia pontina, supportati dai colleghi della Stazione. I militari sono riusciti a stringere il cerchio fino a individuare il ricercato in un paese dei monti Lepini, dove lavorava nel settore degli autolavaggi. Ma, come anticipato, le manette sono scattate all'ombra del Tempio di Giove. Tutto grazie a un escamotage: i militari di recente sono riusciti a contattare il legale dell'uomo, spiegandogli che doveva presentarsi in caserma per una generica comunicazione. E il 34enne venerdì si è effettivamente palesato presso gli uffici dei carabinieri, finendo così in carcere.

Mirko Macaro

