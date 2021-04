9 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

Si stabilizza la curva del covid nelle ultime settimane sul piano nazionale e oltre il 90% delle province italiane sta attraversando una fase di stasi o di lieve diminuzione dei contagi. Non è però il caso della provincia di Latina, che viene anzi indicata tra le dieci in cui in cui l'incidenza continua a salire. A rivelarlo è l'analisi delle curve dell'incidenza dei positivi nelle 107 province italiane condotta dal matematico Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le applicazioni del calcolo Mauro Piconè del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Iac). Lo studio indica una tendenza all'aumento dei casi in dieci territori italiani: solo due (Aosta e Imperia) si trovano al Nord, altrettante al Centro (Latina e Rieti), una al Sud (Reggio Calabria) e cinque nelle isole. Le stime indicano inoltre che per circa il 20% delle province il valore dell'incidenza è destinato a superare i 200 casi a settimana per 100.000 abitanti, che corrisponde a circa il 20% in meno della soglia per entrare in zona rossa. Mentre il valore medio nazionale attuale è di 180 casi a settimana per 100.000 abitanti, quello di Rieti arriva a 280, mentre Latina è a quota 220. «Bisogna quindi ancora utilizzare tutti i mezzi spiega Sebastiani - per far continuare a diminuire i livelli di incidenza allo scopo di minimizzare il rischio che si sviluppino nuove varianti del virus che si rivelino resistenti ai vaccini».

I NUMERI

Entrando nel dettaglio dei dati locali riportati nel bollettino della Asl di ieri, su 1.200 test effettuati (ormai tornati pienamente a regime dopo alcuni problemi riscontrati in laboratorio fino alla scorsa settimana) si registrano 131 nuovi contagi distribuiti in 21 comuni, con un numero ancora elevato nella città di Latina che conta 24 nuovi positivi. Sono stati inoltre accertati 19 casi ad Aprilia, altri 13 a Fondi, nove a Cisterna, sette a Terracina e altrettanti a Sabaudia. Ci sono poi sei casi a Cori, Gaeta e Sezze, cinque ancora a Pontinia, San Felice e Sermoneta, quattro a Monte San Biagio, tre nel comune di Castelforte, due a Lenola e a Maenza, uno a Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano e Sonnino. Il totale dunque, nei primi otto giorni di aprile, è di 1.263 casi.

I DECESSI

Ancora due le vittime nelle ultime 24 ore, a Latina e Norma, per un numero complessivo di decessi che arriva a 14 dall'inizio del mese e a 475 dall'inizio della pandemia. Cresce ancora la pressione sull'ospedale, che registra 17 nuovi ricoveri in una sola giornata a causa dei sintomi gravi della malattia. Sono addirittura 125 i ricoveri se si prende in considerazione l'andamento settimanale nel periodo compreso tra il 29 marzo e il 4 aprile.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA