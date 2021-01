TRASPORTI

Nuove corse, nuovi orari, nuovi controlli. Tutto per garantire un rientro a scuola nella sicurezza e nel distanziamento. Il Comune di Latina e Csc mobilità, il gestore del trasporto pubblico locale, hanno pubblicato il nuovo libretto orario, caratterizzato, come già annunciato giorni fa in commissione, da tre blocchi della rete (scolastica, stazione Fs, borghi), per implementare percorrenze e frequenza dei mezzi con più corse negli orari di maggiore utilizzo. Accanto a questo, saranno integrati anche 12 autobus turistici ottenuti dalla Regione che metteranno a disposizione 1.100 chilometri al giorno in più. Tutto finalizzato a garantire la copertura della doppia entrata a scuola (8-10) e relativa doppia uscita (13-15) a partire dal rientro sui banchi, lunedì 11 gennaio.

LE LINEE

In particolare, saranno incrementate le corse da e verso la stazione FS con una frequenza ogni 10/15 minuti negli orari dalle 6:20 alle 8:25 e dalle 12:50 alle 17:55. Sempre su questa tratta si passa dalle attuali 110 corse giornaliere ad oltre 150 corse. È stato efficientato, attraverso l'istituzione di due nuove linee, il collegamento dei quartieri Q4-Q5 con città e stazione FS. Dalle 6:20 alle 18:20 il collegamento Q4/Q5-autolinee sarà garantito con partenze ogni 20 minuti. È stato inoltre potenziato il servizio sui Borghi con nuove corse grazie all'ottimizzazione della distribuzione oraria.

I MONITORAGGI

«Il programma - spiega l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini - sarà sottoposto ad attenti e periodici monitoraggi per la risoluzione di eventuali criticità. In questa fase diviene fondamentale impedire ogni possibilità di assembramento, e nell'ottica di offrire all'utenza alternative valide di spostamento, da lunedì 11 gennaio l'area di utilizzo del noleggio di monopattini e biciclette di Helbiz sarà allargata anche a Q4 e Q5».

DEPOSITO CSC

Ieri Bellini è intervenuto anche nel Question Time per rispondere all'interrogazione di Salvatore Antoci: il consigliere del Misto denunciava una mancanza di trasparenza sullo spostamento del deposito bus di Csc al Gionchetto, sollevata dal responsabile del Codici, Antonio Bottoni, che aveva richiesto accesso agli atti sulla vicenda. Secondo Bellini, al termine degli accertamenti, il terreno scelto per essere adibito a deposito ha in realtà destinazione a volumetria residenziale secondo i piani vigenti, e quindi è stato avviato l'iter di annullamento della Scia presentata.

An. Ap.

